https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765662901.html

Как выглядит квартира, в которой зверски зарезали семью. Видео

Появилось видео из квартиры в Красноярском крае, в которой зарезали семью - РИА Новости, 27.12.2021

Как выглядит квартира, в которой зверски зарезали семью. Видео

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в городе Канске Красноярского края, где была убита семья. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:18

2021-12-27T14:18

2021-12-27T14:45

происшествия

канск

красноярский край

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в городе Канске Красноярского края, где была убита семья.На кадрах видно, как полицейские и следователи обследуют жилище, устанавливают обстоятельства трагедии.Утром в понедельник стало известно, что в квартире на улице Эйдемана в Канске нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери. По информации СК, пара разводилась, вместе они не жили. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе не исключают, что глава семьи убил своих родных, а затем свел счеты с жизнью.Как уточнили в краевом главке МВД, квартира, где произошло преступление, была арендованной. О случившемся в полицию сообщила ее владелица. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Максимальное наказание по ней — пожизненное тюремное заключение.

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765600278.html

канск

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происшествия, канск, красноярский край, россия