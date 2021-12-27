https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765662901.html
Как выглядит квартира, в которой зверски зарезали семью. Видео
Появилось видео из квартиры в Красноярском крае, в которой зарезали семью - РИА Новости, 27.12.2021
Как выглядит квартира, в которой зверски зарезали семью. Видео
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в городе Канске Красноярского края, где была убита семья. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:18
2021-12-27T14:18
2021-12-27T14:45
происшествия
канск
красноярский край
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в городе Канске Красноярского края, где была убита семья.На кадрах видно, как полицейские и следователи обследуют жилище, устанавливают обстоятельства трагедии.Утром в понедельник стало известно, что в квартире на улице Эйдемана в Канске нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери. По информации СК, пара разводилась, вместе они не жили. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе не исключают, что глава семьи убил своих родных, а затем свел счеты с жизнью.Как уточнили в краевом главке МВД, квартира, где произошло преступление, была арендованной. О случившемся в полицию сообщила ее владелица. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Максимальное наказание по ней — пожизненное тюремное заключение.
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происшествия, канск, красноярский край, россия
14:18 27.12.2021 (обновлено: 14:45 27.12.2021)
Появилось видео из квартиры в Красноярском крае, в которой зарезали семью
СК опубликовал видео из квартиры в Красноярском крае, в которой убили семью
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в городе Канске Красноярского края
, где была убита семья.
На кадрах видно, как полицейские и следователи обследуют жилище, устанавливают обстоятельства трагедии.
Утром в понедельник стало известно, что в квартире на улице Эйдемана в Канске нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери. По информации СК, пара разводилась, вместе они не жили. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе не исключают, что глава семьи убил своих родных, а затем свел счеты с жизнью.
Как уточнили в краевом главке МВД, квартира, где произошло преступление, была арендованной. О случившемся в полицию сообщила ее владелица.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Максимальное наказание по ней — пожизненное тюремное заключение.