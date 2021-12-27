https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765643684.html
В Чувашии арестовали мужчину, отрубившего голову жене
В Чувашии арестовали мужчину, отрубившего голову жене - РИА Новости, 27.12.2021
В Чувашии арестовали мужчину, отрубившего голову жене
Житель Алатыря, обвиняемый в жестоком убийстве жены, отрубленную голову которой он выбросил в прорубь, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:53
2021-12-27T12:53
2021-12-27T12:53
происшествия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Житель Алатыря, обвиняемый в жестоком убийстве жены, отрубленную голову которой он выбросил в прорубь, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Чувашии.По версии следствия, утром 22 декабря 30-летний мужчина, находясь вместе с супругой в квартире её матери, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес ей множество ударов топором по голове и другим частям тела. Женщина скончалась на месте происшествия, а он отчленил голову и выкинул в прорубь.По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вскоре подозреваемый был задержан."Мужчине было предъявлено обвинение. Он арестован на 2 месяца, по 22 февраля", - заявили агентству в пресс-службе регионального СУСК.Их двое несовершеннолетних детей в момент совершения преступления были в школе. Сейчас они у бабушки. В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания детей в семье.
https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html
https://ria.ru/20211204/sk-1762160373.html
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происшествия, алатырь, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чувашии арестовали мужчину, отрубившего голову жене
В Чувашии арестовали мужчину, отрубившего жене голову и выбросившему в прорубь