https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765600278.html
Они даже не кричали. Что известно о жестоком убийстве семьи в Красноярском крае
Соседка рассказала подробности убийства семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 27.12.2021
Они даже не кричали. Что известно о жестоком убийстве семьи в Красноярском крае
Соседка семьи, убитой в Канске Красноярского края, сообщила в беседе с "Известиями", что тела нашла бабушка. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:40
2021-12-27T09:40
2021-12-27T14:24
происшествия
канск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Соседка семьи, убитой в Канске Красноярского края, сообщила в беседе с "Известиями", что тела нашла бабушка."Не было криков. Соседка начала кричать, бабушка. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу", — рассказала она.По ее словам, другая женщина, живущая по соседству, вызвала полицию и скорую на место происшествия. Собеседница добавила, что преступление совершили на почве ревности.Следствие рассматривает как одну из версий расправу мужем над супругой и их двумя детьми и последующий его суицид, сказали в ГСУ СК по региону. Ранее в квартире на улице Эдемана в Канске нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери. По информации ведомства, пара разводилась, они не проживали вместе."Двадцать шестого декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью", — пояснили в СК. Как уточнил краевой главк МВД, квартиру, где произошло преступление, снимали. О случившемся в полицию сообщила арендодатель.Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Максимальное наказание по ней — пожизненное тюремное заключение. В город выехали исполняющий обязанности руководителя ГСУ Александр Зюбанов и глава управления МВД по региону Александр Речицкий.
https://ria.ru/20211224/ubiystvo-1765280311.html
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происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:40 27.12.2021 (обновлено: 14:24 27.12.2021)
Соседка рассказала подробности убийства семьи в Красноярском крае
Соседка убитой семьи в Красноярском крае рассказала, что жертвы не кричали
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Соседка семьи, убитой в Канске Красноярского края
, сообщила в беседе с "Известиями
", что тела нашла бабушка.
"Не было криков. Соседка начала кричать, бабушка. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу", — рассказала она.
По ее словам, другая женщина, живущая по соседству, вызвала полицию и скорую на место происшествия. Собеседница добавила, что преступление совершили на почве ревности.
Следствие рассматривает как одну из версий расправу мужем над супругой и их двумя детьми и последующий его суицид, сказали в ГСУ СК
по региону.
Ранее в квартире на улице Эдемана в Канске нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери. По информации ведомства, пара разводилась, они не проживали вместе.
"Двадцать шестого декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью", — пояснили в СК.
Как уточнил краевой главк МВД, квартиру, где произошло преступление, снимали. О случившемся в полицию сообщила арендодатель.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего"). Максимальное наказание по ней — пожизненное тюремное заключение.
В город выехали исполняющий обязанности руководителя ГСУ Александр Зюбанов и глава управления МВД по региону Александр Речицкий.