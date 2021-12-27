https://ria.ru/20211227/turtsiya-1765628051.html

В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины

В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2021

В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины

Анкара выступает за диалог РФ и НАТО по Украине, возможность военного конфликта не рассматривает, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:59

2021-12-27T11:59

2021-12-27T13:40

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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Анкара выступает за диалог РФ и НАТО по Украине, возможность военного конфликта не рассматривает, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Он добавил, что "у Турции хорошие отношения с РФ, но она член НАТО"."С обеих сторон существует проблема доверия. Как это преодолеть? Только путем диалога… По темам, по которым мы пока не можем договориться, например, по Крыму, мы непосредственно общаемся с Россией. Мы хотим развивать наши отношения с ней", - добавил турецкий министр.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

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в мире, украина, сша, турция, нато, мевлют чавушоглу, россия