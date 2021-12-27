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В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины
В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2021
В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины
Анкара выступает за диалог РФ и НАТО по Украине, возможность военного конфликта не рассматривает, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:59
2021-12-27T13:40
в мире
украина
сша
турция
нато
мевлют чавушоглу
россия
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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Анкара выступает за диалог РФ и НАТО по Украине, возможность военного конфликта не рассматривает, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Он добавил, что "у Турции хорошие отношения с РФ, но она член НАТО"."С обеих сторон существует проблема доверия. Как это преодолеть? Только путем диалога… По темам, по которым мы пока не можем договориться, например, по Крыму, мы непосредственно общаемся с Россией. Мы хотим развивать наши отношения с ней", - добавил турецкий министр.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html
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в мире, украина, сша, турция, нато, мевлют чавушоглу, россия
11:59 27.12.2021 (обновлено: 13:40 27.12.2021)
 
В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины

Глава МИД Чавушоглу: Турция не рассматривает возможность войны России и НАТО из-за Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 27 дек - РИА Новости. Анкара выступает за диалог РФ и НАТО по Украине, возможность военного конфликта не рассматривает, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не хотим нагнетания, выступаем за продолжение переговоров в рамках Минских соглашений (по юго-востоку Украины)... НАТО и РФ договорились провести встречу. Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом. НАТО не доверяет России, а она думает, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность. Мы даже не хотим говорить о возможности войны", - сказал Чавушоглу журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Он добавил, что "у Турции хорошие отношения с РФ, но она член НАТО".
"С обеих сторон существует проблема доверия. Как это преодолеть? Только путем диалога… По темам, по которым мы пока не можем договориться, например, по Крыму, мы непосредственно общаемся с Россией. Мы хотим развивать наши отношения с ней", - добавил турецкий министр.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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