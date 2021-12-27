https://ria.ru/20211227/tanki-1765703105.html
На Урале передали в суд дело о разработке читов для World of Tanks
На Урале передали в суд дело о разработке читов для World of Tanks - РИА Новости, 27.12.2021
На Урале передали в суд дело о разработке читов для World of Tanks
Черемушкинский суд Москвы передал на Урал дело разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:51
2021-12-27T17:51
2021-12-27T17:54
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы передал на Урал дело разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Уголовное дело в отношении Кирсанова Андрея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ, направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, мера пресечения в отношении Кирсанова оставлена прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в суде.Санкция статьи о создании вредоносных компьютерных программ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.По данным газеты "Коммерсант", это первое уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию. Обвиняемый продавал боты и чит-программы, позволяющие одним игрокам получать нечестные преимущества перед другими. Создатели игр оценивают ущерб в 670 миллионов рублей, пишет газета.
https://ria.ru/20211202/schwarzenegger-1761711129.html
https://ria.ru/20211224/kitay-1765370174.html
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происшествия, технологии, игры, свердловская область, москва, компьютерные игры, россия, world of tanks
17:51 27.12.2021 (обновлено: 17:54 27.12.2021)
На Урале передали в суд дело о разработке читов для World of Tanks
Суд в Москве передал на Урал дело против разработчика чит-программ к игре "World of Tanks"