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В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года - РИА Новости, 27.12.2021
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года
Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:53
2021-12-27T17:53
2021-12-27T18:04
новый год — 2022
общество
домодедово (аэропорт)
дед мороз
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Московский аэропорт "Домодедово" ежегодно готовит тематические сюрпризы для своих гостей. В этот раз праздничное настроение пассажирам подарили двадцать два Деда Мороза", - говорится в сообщении."Сегодня добрые волшебники устроили флешмоб в центре терминала под музыкальное сопровождение новогодних треков Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима", - отмечает аэропорт.
РИА Новости
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общество, домодедово (аэропорт), дед мороз, новый год, новости - туризм
17:53 27.12.2021 (обновлено: 18:04 27.12.2021)
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года
Двадцать два Деда Мороза станцевали в аэропорту "Домодедово" в честь Нового года