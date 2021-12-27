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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года - РИА Новости, 27.12.2021
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года
Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:53
2021-12-27T18:04
новый год — 2022
общество
домодедово (аэропорт)
дед мороз
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Московский аэропорт "Домодедово" ежегодно готовит тематические сюрпризы для своих гостей. В этот раз праздничное настроение пассажирам подарили двадцать два Деда Мороза", - говорится в сообщении."Сегодня добрые волшебники устроили флешмоб в центре терминала под музыкальное сопровождение новогодних треков Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима", - отмечает аэропорт.
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общество, домодедово (аэропорт), дед мороз, новый год, новости - туризм
17:53 27.12.2021 (обновлено: 18:04 27.12.2021)
 
В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года

Двадцать два Деда Мороза станцевали в аэропорту "Домодедово" в честь Нового года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлешмоб Дедов Морозов в Московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Флешмоб Дедов Морозов в Московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Московский аэропорт "Домодедово" ежегодно готовит тематические сюрпризы для своих гостей. В этот раз праздничное настроение пассажирам подарили двадцать два Деда Мороза", - говорится в сообщении.
"Сегодня добрые волшебники устроили флешмоб в центре терминала под музыкальное сопровождение новогодних треков Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима", - отмечает аэропорт.
 
Новый год — 2022ОбществоДомодедово (аэропорт)Дед МорозНовый годНовости - Туризм
 
 
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