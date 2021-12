https://ria.ru/20211227/tanets-1765703635.html

В Домодедово 22 Деда Мороза устроили флешмоб в честь Нового года

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать два Деда Мороза станцевали в московском аэропорту "Домодедово" в честь наступающего Нового года, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Московский аэропорт "Домодедово" ежегодно готовит тематические сюрпризы для своих гостей. В этот раз праздничное настроение пассажирам подарили двадцать два Деда Мороза", - говорится в сообщении."Сегодня добрые волшебники устроили флешмоб в центре терминала под музыкальное сопровождение новогодних треков Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима", - отмечает аэропорт.

