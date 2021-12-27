https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html

В США признали Россию сверхдержавой

В США указали на критическую ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 27.12.2021

В США признали Россию сверхдержавой

Спустя 30 лет после распада СССР Россию продолжают воспринимать в качестве "несостоявшегося государства", однако реальность значительно отличается от ложных... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:48

2021-12-27T10:48

2021-12-27T13:52

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спустя 30 лет после распада СССР Россию продолжают воспринимать в качестве "несостоявшегося государства", однако реальность значительно отличается от ложных представлений западных стран. Таким мнением поделился профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам в своей статье для The Hill.По словам автора, она давно перестала быть "геополитической мусорной корзиной", какой ее считали в постсоветскую эпоху, и на мировой арене она "играет далеко не эпизодическую роль".Со времени распада Советского Союза Россия не только провела радикальную модернизацию ядерных и обычных вооружений, но и достигла успехов в развитии "мягкой силы", разработав огромный арсенал инструментов для создания образа доброжелательной страны и привлечения политической поддержки.Во втором случае речь идет о российских СМИ, культурных центрах, РПЦ и университетах, отметил эксперт. Москва также использует soft power, предоставляя гуманитарную помощь, списывая долги и обеспечивая безопасность через международные организации, например ОДКБ.Таким образом, любая американская стратегия должна будет учитывать силу России, и только после принятия этого факта США смогут сделать шаг на встречу стратегической ясности, заключил автор.

https://ria.ru/20211011/krizis-1753960487.html

https://ria.ru/20211222/nato-1764950599.html

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