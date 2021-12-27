В США признали Россию сверхдержавой

10:48 27.12.2021 (обновлено: 13:52 27.12.2021)
В США указали на критическую ошибку в отношениях с Россией
Профессор Латам: Россия обладает всеми необходимыми атрибутами сверхдержавы
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спустя 30 лет после распада СССР Россию продолжают воспринимать в качестве "несостоявшегося государства", однако реальность значительно отличается от ложных представлений западных стран. Таким мнением поделился профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам в своей статье для The Hill.
По словам автора, она давно перестала быть "геополитической мусорной корзиной", какой ее считали в постсоветскую эпоху, и на мировой арене она "играет далеко не эпизодическую роль".
"Россия однозначно заслуживает статуса великой державы — страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику", — пояснил профессор.
Со времени распада Советского Союза Россия не только провела радикальную модернизацию ядерных и обычных вооружений, но и достигла успехов в развитии "мягкой силы", разработав огромный арсенал инструментов для создания образа доброжелательной страны и привлечения политической поддержки.
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"Наконец Россия активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии", — обратил внимание Латам.
Таким образом, любая американская стратегия должна будет учитывать силу России, и только после принятия этого факта США смогут сделать шаг на встречу стратегической ясности, заключил автор.