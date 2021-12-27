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Культура
https://ria.ru/20211227/svaty-1765329424.html
Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"
Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов" - РИА Новости, 27.12.2021
Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"
На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T06:39
2021-12-27T06:40
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кино и сериалы
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вахтанг кикабидзе
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя. После выхода шестого сезона в 2013 году судьба проекта долгое время оставалась неизвестной. А когда о съемках новых серий наконец-то было объявлено, началась пандемия коронавируса. Тем не менее, команде режиссера Андрея Яковлева удалось преодолеть эти испытания, чтобы порадовать зрителей. Актриса добавила, что по некоторым коллегам даже не успела соскучиться. "С Татьяной Кравченко (Валентина Будько) и с Колей Добрыниным (Митяй) я играю в театре, так что друг для друга мы не пропадали", — уточнила она.Оказалось, что за съемки переживал и Федор Добронравов, известный зрителям по роли Ивана Будько. "Сваты" — сериал про любовьПо мнению Олеси Железняк всенародную любовь "Сваты" заслужили тем, что этот сериал "очень наивный, бесхитростный и про любовь".Мюзикл, комедия, драма и боевик — чем удивляет новый сезонВ предстоящих сериях главных героев: супругов Будько и Ковалевых-Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) ждет водоворот приключений и очень разных путешествий от солнечной Грузии до XIX века. А еще и любимой внучке Жене (Анна Кошмал), которая собралась замуж, надо будет помочь сделать правильный выбор.В седьмом сезоне зрители также познакомятся с новыми персонажами. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Джемала Тетруашвили и другие. "Сваты 7" стартуют на "России" в 21:20.
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новости культуры, кино и сериалы, грузия, вахтанг кикабидзе, федор добронравов, александр феклистов, россия-1 (телеканал), виктор добронравов, сваты (сериал)
06:39 27.12.2021 (обновлено: 06:40 27.12.2021)
 
Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"

На телеканале "Россия" выходит долгожданный седьмой сезон сериала "Сваты"

© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал 95 (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя.
После выхода шестого сезона в 2013 году судьба проекта долгое время оставалась неизвестной. А когда о съемках новых серий наконец-то было объявлено, началась пандемия коронавируса. Тем не менее, команде режиссера Андрея Яковлева удалось преодолеть эти испытания, чтобы порадовать зрителей.
"Было немного страшно приступать к съемкам. Например, у моей героини, как вы помните, есть речевая особенность, она же с южных краев, со своим колоритом, и я пыталась найти в глубинах своей памяти отголоски речи, образа моей Ларисы. Но когда меня начинали гримировать, одевали парик, то память образа возвращалась", — рассказала Олеся Железняк.
© Квартал 95 (2021)Олеся Железняк и Николай Добрынин в сериале "Сваты"
Олеся Железняк и Николай Добрынин в сериале Сваты
1 из 4
Олеся Железняк и Николай Добрынин в сериале "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
2 из 4
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)

Федор Добронравов и Николай Добрынин из сериала "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
3 из 4

Федор Добронравов и Николай Добрынин из сериала "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
4 из 4

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
1 из 4
Олеся Железняк и Николай Добрынин в сериале "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
2 из 4
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
3 из 4

Федор Добронравов и Николай Добрынин из сериала "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
4 из 4

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
Актриса добавила, что по некоторым коллегам даже не успела соскучиться. "С Татьяной Кравченко (Валентина Будько) и с Колей Добрыниным (Митяй) я играю в театре, так что друг для друга мы не пропадали", — уточнила она.
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал 95 (2021)
Кадр из сериала "Сваты"
Оказалось, что за съемки переживал и Федор Добронравов, известный зрителям по роли Ивана Будько.

"Я, безусловно, волновался. У нас было пять лет перерыва, и они добавляли неуверенности. Но волнения улетучились вмиг, когда вся команда сериала снова встретилась на площадке. Атмосфера внутри проекта – это и есть ключ успеха "Сватов". А настоящее творчество всегда несет в мир дружбу и любовь, — уверен актер.

"Сваты" — сериал про любовь

По мнению Олеси Железняк всенародную любовь "Сваты" заслужили тем, что этот сериал "очень наивный, бесхитростный и про любовь".
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
1 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
2 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
3 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
"Та атмосфера, которую режиссер создавал на площадке, и то с какой радостью и юмором живут герои, с какой любовью друг к другу, с заботами и проблемами понятными для любой семьи. Во всем этом есть то, что подкупает зрителя и еще, конечно же, прекрасные актеры", — заключила она.

Мюзикл, комедия, драма и боевик — чем удивляет новый сезон

В предстоящих сериях главных героев: супругов Будько и Ковалевых-Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) ждет водоворот приключений и очень разных путешествий от солнечной Грузии до XIX века. А еще и любимой внучке Жене (Анна Кошмал), которая собралась замуж, надо будет помочь сделать правильный выбор.
© Квартал 95 (2021)

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
1 из 5

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
2 из 5
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)

Кадр из сериала "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
3 из 5

Кадр из сериала "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)

Анна Кошмал и Евгений Капорин в сериале "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
4 из 5

Анна Кошмал и Евгений Капорин в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
© Квартал 95 (2021)

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

Кадр из сериала Сваты
5 из 5

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
1 из 5

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
2 из 5
Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2021)
3 из 5

Кадр из сериала "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
4 из 5

Анна Кошмал и Евгений Капорин в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)
5 из 5

Александр Феклистов в сериале "Сваты"

© Квартал 95 (2021)

"Это и комедия, и драма, и мюзикл, и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь, то есть, вся жизнь – во всем ее многообразии", — подчеркивают на телеканале "Россия".

© Квартал 95 (2021)Вахтанг Кикабидзе в сериале "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал 95 (2021)
Вахтанг Кикабидзе в сериале "Сваты"
В седьмом сезоне зрители также познакомятся с новыми персонажами. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Джемала Тетруашвили и другие.
"Сваты 7" стартуют на "России" в 21:20.
Кадр трейлера фильма Сваты 7
15 декабря, 12:46Культура
Вышел первый официальный трейлер нового сезона "Сватов"
 
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