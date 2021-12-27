https://ria.ru/20211227/svaty-1765329424.html

Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"

Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов" - РИА Новости, 27.12.2021

Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"

На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T06:39

2021-12-27T06:39

2021-12-27T06:40

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя. После выхода шестого сезона в 2013 году судьба проекта долгое время оставалась неизвестной. А когда о съемках новых серий наконец-то было объявлено, началась пандемия коронавируса. Тем не менее, команде режиссера Андрея Яковлева удалось преодолеть эти испытания, чтобы порадовать зрителей. Актриса добавила, что по некоторым коллегам даже не успела соскучиться. "С Татьяной Кравченко (Валентина Будько) и с Колей Добрыниным (Митяй) я играю в театре, так что друг для друга мы не пропадали", — уточнила она.Оказалось, что за съемки переживал и Федор Добронравов, известный зрителям по роли Ивана Будько. "Сваты" — сериал про любовьПо мнению Олеси Железняк всенародную любовь "Сваты" заслужили тем, что этот сериал "очень наивный, бесхитростный и про любовь".Мюзикл, комедия, драма и боевик — чем удивляет новый сезонВ предстоящих сериях главных героев: супругов Будько и Ковалевых-Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) ждет водоворот приключений и очень разных путешествий от солнечной Грузии до XIX века. А еще и любимой внучке Жене (Анна Кошмал), которая собралась замуж, надо будет помочь сделать правильный выбор.В седьмом сезоне зрители также познакомятся с новыми персонажами. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Джемала Тетруашвили и другие. "Сваты 7" стартуют на "России" в 21:20.

https://ria.ru/20211215/svaty-1763813072.html

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