Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя. После выхода шестого сезона в 2013 году судьба проекта долгое время оставалась неизвестной. А когда о съемках новых серий наконец-то было объявлено, началась пандемия коронавируса. Тем не менее, команде режиссера Андрея Яковлева удалось преодолеть эти испытания, чтобы порадовать зрителей. Актриса добавила, что по некоторым коллегам даже не успела соскучиться. "С Татьяной Кравченко (Валентина Будько) и с Колей Добрыниным (Митяй) я играю в театре, так что друг для друга мы не пропадали", — уточнила она.Оказалось, что за съемки переживал и Федор Добронравов, известный зрителям по роли Ивана Будько. "Сваты" — сериал про любовьПо мнению Олеси Железняк всенародную любовь "Сваты" заслужили тем, что этот сериал "очень наивный, бесхитростный и про любовь".Мюзикл, комедия, драма и боевик — чем удивляет новый сезонВ предстоящих сериях главных героев: супругов Будько и Ковалевых-Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) ждет водоворот приключений и очень разных путешествий от солнечной Грузии до XIX века. А еще и любимой внучке Жене (Анна Кошмал), которая собралась замуж, надо будет помочь сделать правильный выбор.В седьмом сезоне зрители также познакомятся с новыми персонажами. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Джемала Тетруашвили и другие. "Сваты 7" стартуют на "России" в 21:20.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На телеканале "Россия" вечером в понедельник выходит новый, седьмой сезон всенародно любимого комедийного сериала "Сваты", сообщили в пресс-службе вещателя.
После выхода шестого сезона в 2013 году судьба проекта долгое время оставалась неизвестной. А когда о съемках новых серий наконец-то было объявлено, началась пандемия коронавируса. Тем не менее, команде режиссера Андрея Яковлева удалось преодолеть эти испытания, чтобы порадовать зрителей.
"Было немного страшно приступать к съемкам. Например, у моей героини, как вы помните, есть речевая особенность, она же с южных краев, со своим колоритом, и я пыталась найти в глубинах своей памяти отголоски речи, образа моей Ларисы. Но когда меня начинали гримировать, одевали парик, то память образа возвращалась", — рассказала Олеся Железняк.
Актриса добавила, что по некоторым коллегам даже не успела соскучиться. "С Татьяной Кравченко (Валентина Будько) и с Колей Добрыниным (Митяй) я играю в театре, так что друг для друга мы не пропадали", — уточнила она.
Оказалось, что за съемки переживал и Федор Добронравов, известный зрителям по роли Ивана Будько.
"Я, безусловно, волновался. У нас было пять лет перерыва, и они добавляли неуверенности. Но волнения улетучились вмиг, когда вся команда сериала снова встретилась на площадке. Атмосфера внутри проекта – это и есть ключ успеха "Сватов". А настоящее творчество всегда несет в мир дружбу и любовь, — уверен актер.
"Сваты" — сериал про любовь
По мнению Олеси Железняк всенародную любовь "Сваты" заслужили тем, что этот сериал "очень наивный, бесхитростный и про любовь".
"Та атмосфера, которую режиссер создавал на площадке, и то с какой радостью и юмором живут герои, с какой любовью друг к другу, с заботами и проблемами понятными для любой семьи. Во всем этом есть то, что подкупает зрителя и еще, конечно же, прекрасные актеры", — заключила она.
Мюзикл, комедия, драма и боевик — чем удивляет новый сезон
В предстоящих сериях главных героев: супругов Будько и Ковалевых-Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) ждет водоворот приключений и очень разных путешествий от солнечной Грузии до XIX века. А еще и любимой внучке Жене (Анна Кошмал), которая собралась замуж, надо будет помочь сделать правильный выбор.
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