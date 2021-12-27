https://ria.ru/20211227/sud-1765643552.html

В Кирове бывшего страхового агента осудили за хищение 1,5 миллиона рублей

В Кирове бывшего страхового агента осудили за хищение 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 27.12.2021

В Кирове бывшего страхового агента осудили за хищение 1,5 миллиона рублей

Бывший страховой агент в Кировской области осуждена на 2,5 года колонии общего режима за хищение 1,5 миллиона рублей после заключения 250 договоров ОСАГО,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:53

2021-12-27T12:53

2021-12-27T12:53

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осаго

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Бывший страховой агент в Кировской области осуждена на 2,5 года колонии общего режима за хищение 1,5 миллиона рублей после заключения 250 договоров ОСАГО, сообщает прокуратура региона.Установлено, что в период с мая 2019 по февраль 2020 года, женщина заключила от имени юридического лица более 250 договоров страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Получив от клиентов в сумме более 1,5 миллиона рублей, она присвоила деньги.Вину женщина признала частично, до вынесения приговора суда частично возместила ущерб в размере, незначительно превышающим 200 тысяч рублей."Суд признал женщину виновной в присвоении в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Осуждённая взята под стражу в зале суда. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211214/kassirsha-1763601865.html

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происшествия, кировская область, осаго, россия