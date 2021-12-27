https://ria.ru/20211227/strakhovanie-1765640030.html

Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию

Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию

Система медстрахования не справилась с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, она требует дальнейшего развития, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:42

2021-12-27T12:42

2021-12-27T13:34

россия

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общество

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Система медстрахования не справилась с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, она требует дальнейшего развития, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Показала слабость система медицинского страхования, она оказалась не готова к форс-мажорным обстоятельствам из-за COVID", - сказала спикер на брифинге в понедельник. Она полагает, что система медстрахования требует "дальнейшего развития".Парламентарий также отметила, что необходима достоверная информация по санитарно-эпидемиологическому информированию граждан.Матвиенко подчеркнула, что система здравоохранения РФ "показала устойчивость" в ситуации с пандемией коронавируса, при этом врачи буквально уже два года живут на своих рабочих местах, в больницах.Сенатор отметила, что единственная возможность победить COVID - это вакцинация. При этом, несмотря на повышенную нагрузку для медучреждения, "государство должно гарантировать оказание плановой медицинской помощи".

https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764057967.html

https://ria.ru/20211122/reabilitatsiya-1760160804.html

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россия, общество, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии