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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/strakhovanie-1765640030.html
Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию
Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию
Система медстрахования не справилась с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, она требует дальнейшего развития, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:42
2021-12-27T13:34
россия
распространение коронавируса
общество
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Система медстрахования не справилась с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, она требует дальнейшего развития, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Показала слабость система медицинского страхования, она оказалась не готова к форс-мажорным обстоятельствам из-за COVID", - сказала спикер на брифинге в понедельник. Она полагает, что система медстрахования требует "дальнейшего развития".Парламентарий также отметила, что необходима достоверная информация по санитарно-эпидемиологическому информированию граждан.Матвиенко подчеркнула, что система здравоохранения РФ "показала устойчивость" в ситуации с пандемией коронавируса, при этом врачи буквально уже два года живут на своих рабочих местах, в больницах.Сенатор отметила, что единственная возможность победить COVID - это вакцинация. При этом, несмотря на повышенную нагрузку для медучреждения, "государство должно гарантировать оказание плановой медицинской помощи".
https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764057967.html
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россия, общество, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:42 27.12.2021 (обновлено: 13:34 27.12.2021)
 
Матвиенко заявила о провале системы медстрахования в России в пандемию

Спикер СФ Матвиенко: система медстрахования оказалась не готова к работе в пандемию

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Система медстрахования не справилась с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, она требует дальнейшего развития, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Показала слабость система медицинского страхования, она оказалась не готова к форс-мажорным обстоятельствам из-за COVID", - сказала спикер на брифинге в понедельник. Она полагает, что система медстрахования требует "дальнейшего развития".
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Парламентарий также отметила, что необходима достоверная информация по санитарно-эпидемиологическому информированию граждан.
Матвиенко подчеркнула, что система здравоохранения РФ "показала устойчивость" в ситуации с пандемией коронавируса, при этом врачи буквально уже два года живут на своих рабочих местах, в больницах.
Сенатор отметила, что единственная возможность победить COVID - это вакцинация. При этом, несмотря на повышенную нагрузку для медучреждения, "государство должно гарантировать оказание плановой медицинской помощи".
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