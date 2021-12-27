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Ядерные технологии
https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html
В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода
В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода - РИА Новости, 27.12.2021
В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода
Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:18
2021-12-27T17:12
технологии
волгодонск
москва
атомэнергомаш
нижний новгород
окбм африкантов
атоммаш
ввэр-1000
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.Участие "Атомэнергомаша" в водородных проектах рассматривается по нескольким направлениям — это и разработка атомной энерготехнологической станции (АЭТС) для производства водорода, и создание систем оборудования для его хранения и транспортировки, сказал Никипелов.По его словам, сейчас предприятие "Атомэнергомаша" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) завершает разработку эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).Корпус реактора ВТГР возможно изготовить, например, на предприятии "Атомэнергомаша" заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, причем сделать это по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, работающих сейчас на многих АЭС, добавил он.Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Этот ресурс получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.Правительство ранее утвердило план по развитию водородной энергетики в стране до 2024 года, а направление, связанное с разработкой технологий атомно-водородной энергетики, включено в комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России на период до 2024 года". Речь идет о создании крупномасштабного экологически чистого производства водорода на базе высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.Читайте полный текст интервью Андрея Никипелова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211217/tpu-1764047097.html
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технологии, волгодонск, москва, атомэнергомаш, нижний новгород, окбм африкантов, атоммаш, ввэр-1000, россия, андрей никипелов
03:18 27.12.2021 (обновлено: 17:12 27.12.2021)
 
В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода

Разработчик Никипелов: в 2036 году могут запустить первую водородную атомную станцию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
Участие "Атомэнергомаша" в водородных проектах рассматривается по нескольким направлениям — это и разработка атомной энерготехнологической станции (АЭТС) для производства водорода, и создание систем оборудования для его хранения и транспортировки, сказал Никипелов.
По его словам, сейчас предприятие "Атомэнергомаша" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) завершает разработку эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).

"Согласно дорожной карте, в 2023 году должен быть завершен техпроект реакторной установки ВТГР атомной энерготехнологической станции. В начале 2025 года мы должны получить лицензию на размещение АЭТС, а к осени этого же года разработать проектную документацию. Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию", — отметил Никипелов.

Корпус реактора ВТГР возможно изготовить, например, на предприятии "Атомэнергомаша" заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, причем сделать это по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, работающих сейчас на многих АЭС, добавил он.
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Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Этот ресурс получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.
Правительство ранее утвердило план по развитию водородной энергетики в стране до 2024 года, а направление, связанное с разработкой технологий атомно-водородной энергетики, включено в комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России на период до 2024 года". Речь идет о создании крупномасштабного экологически чистого производства водорода на базе высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.
Читайте полный текст интервью Андрея Никипелова >>
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Ядерные технологииТехнологииВолгодонскМоскваАтомэнергомашНижний НовгородОКБМ АфрикантовАтоммашВВЭР-1000РоссияАндрей Никипелов
 
 
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