https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html

В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода

В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода - РИА Новости, 27.12.2021

В России введут в строй первую атомную станцию для наработки водорода

Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:18

2021-12-27T03:18

2021-12-27T17:12

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волгодонск

москва

атомэнергомаш

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атоммаш

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первую в России атомную станцию для наработки водорода планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию — к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.Участие "Атомэнергомаша" в водородных проектах рассматривается по нескольким направлениям — это и разработка атомной энерготехнологической станции (АЭТС) для производства водорода, и создание систем оборудования для его хранения и транспортировки, сказал Никипелов.По его словам, сейчас предприятие "Атомэнергомаша" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) завершает разработку эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР).Корпус реактора ВТГР возможно изготовить, например, на предприятии "Атомэнергомаша" заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, причем сделать это по технологии изготовления корпусов российских реакторов ВВЭР-1000, работающих сейчас на многих АЭС, добавил он.Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Этот ресурс получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью до нескольких тысяч киловатт.Правительство ранее утвердило план по развитию водородной энергетики в стране до 2024 года, а направление, связанное с разработкой технологий атомно-водородной энергетики, включено в комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России на период до 2024 года". Речь идет о создании крупномасштабного экологически чистого производства водорода на базе высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.Читайте полный текст интервью Андрея Никипелова >>

https://ria.ru/20211217/tpu-1764047097.html

https://ria.ru/20211221/vodorod-1764684766.html

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