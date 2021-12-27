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В Конгрессе США проверят звонки Трампа, сделанные перед штурмом Капитолия

В Конгрессе США проверят звонки Трампа, сделанные перед штурмом Капитолия - РИА Новости, 27.12.2021

В Конгрессе США проверят звонки Трампа, сделанные перед штурмом Капитолия

Комитет конгресса США, расследующий штурм Капитолия, проверит звонки экс-президента Дональда Трампа в отель Willard, сделанные перед беспорядками 6 января. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:13

2021-12-27T16:13

2021-12-27T16:13

в мире

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джо байден

дональд трамп

капитолий

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ЛОНДОН, 27 дек - РИА Новости. Комитет конгресса США, расследующий штурм Капитолия, проверит звонки экс-президента Дональда Трампа в отель Willard, сделанные перед беспорядками 6 января."Все верно", - заявил глава комитета Бенни Томпсон в ответ на вопрос британской газеты Guardian о том, намерен ли комитет проверить телефонные разговоры.Издание со ссылкой на источники также сообщает, что комитет может вызвать для дачи показаний бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани.Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что между вечером 5 января и утром 6 января Трамп совершил несколько звонков из Белого дома в вашингтонский отель Willard, чтобы обсудить с помощниками, как можно помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах. Как пишет газета, экс-президент звонил, в том числе, Джулиани, адвокату Джону Истману, советнику Стивену Бэннону, которые находились в отеле.Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий, руди джулиани