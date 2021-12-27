"Это ошибка!" В США испугались, что бомбить Россию станет сложнее

02:16 27.12.2021 (обновлено: 02:20 27.12.2021)
В США назвали "недопустимую" ошибку в отношении России
Полковник Мартин: Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, пишет в статье для журнала National Interest американский полковник Уэс Мартин.
Автор публикации обратил внимание, что инициатива Москвы нацелена на защиту собственной безопасности, однако, считает эксперт, она может заметно усилить влияние страны на материке.
"Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана. Это недопустимо и должно быть отклонено", — считает Мартин.
Вместо этого военнослужащий предлагает оказать Украине помощь в проведении военных реформ и финансовую поддержку.
Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что США размещают ракеты у российских рубежей, но Москва у американских границ такого не делает, поэтому не видит ничего избыточного в требовании "не ставить никаких ударных систем у нашего дома".
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.