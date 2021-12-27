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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211227/srokchuvstv-1765621260.html
Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи
Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи - РИА Новости, 27.12.2021
Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи
"Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее любви. Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"?
2021-12-27T12:00
2021-12-27T12:39
страхи
общество
психология
любовь
наталья лосева
отношения
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Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи
"Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее пресловутой "любви". Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"?
audio/mpeg
Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи
"Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее пресловутой "любви". Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"?
audio/mpeg
"Срок годности" чувств разбирают куратор сезона психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев.01:45 Есть ли у любви заложенный природой "срок чувств"?04:54 Как определяется качество отношений?05:40 Самые частые причины проблем в отношениях06:20 В каких парах чувства не угасают?06:40 "Дилемма вагонетки"08:20 "Секс – это состояние максимальной взаимопредъявленности"09:44 Топ пять причин, которые гасят эмоциональный накал в отношениях12:55 Почему рождение ребенка одни пары скрепляет, а другие разъединяет? 17:00 Что делать, если один из партнеров отдалился?20:35 Полигамность и моногамность23:55 Как сохранить чувства на долгие годы?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, психология, аудио, любовь, наталья лосева, отношения
12:00 27.12.2021 (обновлено: 12:39 27.12.2021)
 

Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи

Страхи
Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи
12:00
Читать ria.ru в
"Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее любви. Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"?
"Срок годности" чувств разбирают куратор сезона психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев.
01:45 Есть ли у любви заложенный природой "срок чувств"?
04:54 Как определяется качество отношений?
05:40 Самые частые причины проблем в отношениях
06:20 В каких парах чувства не угасают?
06:40 "Дилемма вагонетки"
08:20 "Секс – это состояние максимальной взаимопредъявленности"
09:44 Топ пять причин, которые гасят эмоциональный накал в отношениях
12:55 Почему рождение ребенка одни пары скрепляет, а другие разъединяет?
17:00 Что делать, если один из партнеров отдалился?
20:35 Полигамность и моногамность
23:55 Как сохранить чувства на долгие годы?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоПсихологияЛюбовьНаталья Лосеваотношения
 
 
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