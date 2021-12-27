https://ria.ru/20211227/srokchuvstv-1765621260.html

Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи

Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи - РИА Новости, 27.12.2021

Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи

"Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее любви. Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"?

2021-12-27T12:00

2021-12-27T12:00

2021-12-27T12:39

страхи

общество

психология

любовь

наталья лосева

отношения

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Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи "Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее пресловутой "любви". Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"? audio/mpeg

Срок чувств. Выясняем в подкасте Страхи "Любовь живет три года" – это не доказано исследованиями, но подтверждается житейским опытом. Когда гормоны перестают бурлить, между влюбленными должно остаться что-то долговечнее пресловутой "любви". Что это за секретное чувство, которое скрепляет на долгие годы одни пары, а другие, не имеющие его, разлучает? Как сделать, чтобы у любви не было "срока давности"? audio/mpeg

"Срок годности" чувств разбирают куратор сезона психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев.01:45 Есть ли у любви заложенный природой "срок чувств"?04:54 Как определяется качество отношений?05:40 Самые частые причины проблем в отношениях06:20 В каких парах чувства не угасают?06:40 "Дилемма вагонетки"08:20 "Секс – это состояние максимальной взаимопредъявленности"09:44 Топ пять причин, которые гасят эмоциональный накал в отношениях12:55 Почему рождение ребенка одни пары скрепляет, а другие разъединяет? 17:00 Что делать, если один из партнеров отдалился?20:35 Полигамность и моногамность23:55 Как сохранить чувства на долгие годы?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, психология, аудио, любовь, наталья лосева, отношения