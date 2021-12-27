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С воды, с земли и воздуха: кадры учений к профессиональному празднику
С воды, с земли и воздуха: кадры учений к профессиональному празднику - РИА Новости, 27.12.2021
С воды, с земли и воздуха: кадры учений к профессиональному празднику
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Они первыми оказываются там, где нужна помощь.
2021-12-27T17:47
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Безопасность жителей и гостей столицы обеспечивает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон в составе сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Главного Управления МЧС России по Москве. Ежедневно на номер 112 в столице поступает более 13 тысяч звонков, и оперативные службы спешат на помощь каждому человеку. Один из самых сложных высотных объектов в Москве – канатная дорога в Лужниках. В случае возможной поломки над водой могут оказаться порядка восьми кабин. Добраться до них возможно будет только по несущему тросу. Для отработки внештатной ситуации спасатели регулярно проводят учения на этом объекте.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С воды, с земли и воздуха: кадры учений спасателей к профессиональному празднику
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Они первыми оказываются там, где нужна помощь. Безопасность жителей и гостей столицы обеспечивает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон в составе сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Главного Управления МЧС России по Москве. Ежедневно на номер 112 в столице поступает более 13 тысяч звонков и оперативные службы спешат на помощь каждому человеку. Один из самых сложных высотных объектов в Москве – канатная дорога в Лужниках. В случае возможной поломки над водой могут оказаться порядка восьми кабин. Добраться до них возможно будет только по несущему тросу. Для отработки внештатной ситуации спасатели регулярно проводят учения на этом объекте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
С воды, с земли и воздуха: кадры учений к профессиональному празднику
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Они первыми оказываются там, где нужна помощь.
2021-12-27T17:47
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17:47 27.12.2021 (обновлено: 17:51 27.12.2021)
 

С воды, с земли и воздуха: кадры учений к профессиональному празднику

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27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Они первыми оказываются там, где нужна помощь.
Безопасность жителей и гостей столицы обеспечивает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон в составе сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Главного Управления МЧС России по Москве. Ежедневно на номер 112 в столице поступает более 13 тысяч звонков, и оперативные службы спешат на помощь каждому человеку. Один из самых сложных высотных объектов в Москве – канатная дорога в Лужниках. В случае возможной поломки над водой могут оказаться порядка восьми кабин. Добраться до них возможно будет только по несущему тросу. Для отработки внештатной ситуации спасатели регулярно проводят учения на этом объекте.
 
ВидеоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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