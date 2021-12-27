https://ria.ru/20211227/spasateli-1765595277.html

Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником

Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2021

Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:02

2021-12-27T09:02

2021-12-27T09:02

общество

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником.В России в понедельник отмечается День спасателя. Шойгу возглавлял МЧС в период с 1994 по 2012 годы."Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем особый и дорогой для меня праздник – День спасателя Российской Федерации. Быть спасателем – удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность – эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя. Вами спасены и сохранены миллионы жизней, ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, проведены сотни гуманитарных операций. За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы", - приводятся слова Шойгу в сообщении военного ведомства.Министр обороны выразил благодарность тем, кто стоял у истоков создания МЧС РФ а также нынешним сотрудникам спасательного ведомства. "Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов. Счастья и благополучия!", - отметил он.

https://ria.ru/20211227/prazdnik-1765297913.html

россия

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общество, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия