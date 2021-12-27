https://ria.ru/20211227/spasateli-1765595277.html
Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником
Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2021
Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:02
2021-12-27T09:02
2021-12-27T09:02
общество
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником.В России в понедельник отмечается День спасателя. Шойгу возглавлял МЧС в период с 1994 по 2012 годы."Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем особый и дорогой для меня праздник – День спасателя Российской Федерации. Быть спасателем – удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность – эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя. Вами спасены и сохранены миллионы жизней, ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, проведены сотни гуманитарных операций. За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы", - приводятся слова Шойгу в сообщении военного ведомства.Министр обороны выразил благодарность тем, кто стоял у истоков создания МЧС РФ а также нынешним сотрудникам спасательного ведомства. "Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов. Счастья и благополучия!", - отметил он.
https://ria.ru/20211227/prazdnik-1765297913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником
Глава Минобороны Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником.
В России
в понедельник отмечается День спасателя. Шойгу возглавлял МЧС
в период с 1994 по 2012 годы.
"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем особый и дорогой для меня праздник – День спасателя Российской Федерации. Быть спасателем – удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность – эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя. Вами спасены и сохранены миллионы жизней, ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, проведены сотни гуманитарных операций. За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы", - приводятся слова Шойгу в сообщении военного ведомства.
Министр обороны выразил благодарность тем, кто стоял у истоков создания МЧС РФ а также нынешним сотрудникам спасательного ведомства. "Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов. Счастья и благополучия!", - отметил он.