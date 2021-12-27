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В Совфеде отреагировали на предложение провести Совет Россия — НАТО
В Совфеде отреагировали на предложение провести Совет Россия — НАТО - РИА Новости, 27.12.2021
В Совфеде отреагировали на предложение провести Совет Россия — НАТО
Возрождение Совета Россия-НАТО возможно только после конкретных шагов западных партнёров по гарантиям безопасности, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:45
2021-12-27T14:45
в мире
сша
йенс столтенберг
москва
александр грушко
совет россия-нато
ольга ковитиди
обсе
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возрождение Совета Россия-НАТО возможно только после конкретных шагов западных партнёров по гарантиям безопасности, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов."Реализация предложений Брюсселя о возрождении Совета Россия-НАТО возможна лишь после конкретных шагов наших внешнеполитических партнёров. Россия должна получить конкретный ответ на озвученные Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности, причём обсуждения должны пройти по трем трекам – с США, ОБСЕ и НАТО", - сказала Ковитиди.По ее словам, ради мира мы готовы приступить к очередному этапу политического диалога."Однако не в ущерб нашим национальным интересам. Сегодня продвижение НАТО на восток представляет реальную угрозу России. Альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО", - напомнила сенатор.Как отметила Ковитиди, без понимания, компромисса и взаимного уважения диалог обречён. Очевидно, что к переговорам можно будет приступить лишь после того, как будет подготовлен и согласован соответствующий формат и, что наиболее важно, понятны предполагаемые результаты, подчеркнула она."Задача России, достижение бескровного, нетравматичного, дипломатического переговорного результата. Уверена, рядовые европейцы это оценят. России нужны не протокольные мероприятия под свет софитов, не устные пустые заверения, а чёткие, письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765661015.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, александр грушко, совет россия-нато, ольга ковитиди, обсе, россия
14:45 27.12.2021
 
В Совфеде отреагировали на предложение провести Совет Россия — НАТО

Сенатор Ковитиди: возрождение Совета Россия — НАТО возможно после конкретных шагов Запада

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возрождение Совета Россия-НАТО возможно только после конкретных шагов западных партнёров по гарантиям безопасности, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов.
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"Реализация предложений Брюсселя о возрождении Совета Россия-НАТО возможна лишь после конкретных шагов наших внешнеполитических партнёров. Россия должна получить конкретный ответ на озвученные Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности, причём обсуждения должны пройти по трем трекам – с США, ОБСЕ и НАТО", - сказала Ковитиди.
По ее словам, ради мира мы готовы приступить к очередному этапу политического диалога.
"Однако не в ущерб нашим национальным интересам. Сегодня продвижение НАТО на восток представляет реальную угрозу России. Альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО", - напомнила сенатор.
Как отметила Ковитиди, без понимания, компромисса и взаимного уважения диалог обречён. Очевидно, что к переговорам можно будет приступить лишь после того, как будет подготовлен и согласован соответствующий формат и, что наиболее важно, понятны предполагаемые результаты, подчеркнула она.
"Задача России, достижение бескровного, нетравматичного, дипломатического переговорного результата. Уверена, рядовые европейцы это оценят. России нужны не протокольные мероприятия под свет софитов, не устные пустые заверения, а чёткие, письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности", - заключила сенатор.
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В миреСШАЙенс СтолтенбергМоскваАлександр ГрушкоСовет Россия-НАТООльга КовитидиОБСЕРоссия
 
 
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