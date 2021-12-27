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Лавров: Россия будет жестко настаивать на незыблемости Минских соглашений

Лавров: Россия будет жестко настаивать на незыблемости Минских соглашений - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров: Россия будет жестко настаивать на незыблемости Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жестко настаивать на незыблемости минских соглашений. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:10

2021-12-27T13:10

2021-12-27T13:26

украина

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

в мире

москва

евросоюз

сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жестко настаивать на незыблемости минских соглашений."Нам надо жестко настаивать на незыблемости минских договоренностей", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".Отвечая на вопрос, почему Россия не вводит санкции против Украины, как, например, Запад вводит против РФ, Лавров отметил, что Москва не является в принципе сторонником санкций."Ведь то, что сейчас происходит - это полная подмена дипломатии, культуры диалога, компромисса. Как что не по-западному - вот санкции. Причем Евросоюз уже обезъянничает, (использует) американские методы", - отметил глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы минские соглашения по урегулированию на Украине разрушились, но если какая-то сторона это сделает, то пусть пеняет на себя."Мы в этом не заинтересованы и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то ещё, пусть пеняет на себя", - сказал он.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765646279.html

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украина, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, в мире, москва, евросоюз, сергей лавров