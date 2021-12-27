https://ria.ru/20211227/sobaka-1765696546.html

Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье

Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье - РИА Новости, 27.12.2021

Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье

Бродячая собака напала на двух подростков по пути в школу в Московской области, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:24

2021-12-27T17:24

2021-12-27T17:26

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бродячая собака напала на двух подростков по пути в школу в Московской области, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."В СМИ появилась информация о том, что в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово по пути в школу на двух подростков напала бродячая собака. По данной информации СМИ следственным отделом по Домодедово ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказала она.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего: следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий