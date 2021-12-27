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Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье
Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье - РИА Новости, 27.12.2021
Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье
Бродячая собака напала на двух подростков по пути в школу в Московской области, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:24
2021-12-27T17:26
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бродячая собака напала на двух подростков по пути в школу в Московской области, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."В СМИ появилась информация о том, что в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово по пути в школу на двух подростков напала бродячая собака. По данной информации СМИ следственным отделом по Домодедово ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказала она.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего: следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
17:24 27.12.2021 (обновлено: 17:26 27.12.2021)
 
Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в Подмосковье

Бродячая собака напала на двух подростков, шедших в школу в подмосковном Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бродячая собака напала на двух подростков по пути в школу в Московской области, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"В СМИ появилась информация о том, что в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово по пути в школу на двух подростков напала бродячая собака. По данной информации СМИ следственным отделом по Домодедово ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказала она.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего: следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга Врадий
 
 
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