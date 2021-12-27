https://ria.ru/20211227/semya-1765695158.html
Бронзовую "Семью" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы
Бронзовую "Семью" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы - РИА Новости, 27.12.2021
Бронзовую "Семью" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы
Мастерицы студии "Лада" нарядили в иркутском Усть-Илимске бронзовые скульптуры в новогодние наряды, которые сшили сами, эта акция проводится в городе уже второй РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:17
2021-12-27T17:17
2021-12-27T17:18
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общество
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ИРКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Мастерицы студии "Лада" нарядили в иркутском Усть-Илимске бронзовые скульптуры в новогодние наряды, которые сшили сами, эта акция проводится в городе уже второй год, сообщил РИА Новости представитель краеведческого музея города.В 2020 году в Усть-Илимске появилась скульптурная композиция "Семья". Ее подарил землякам почетный гражданин города Алексей Губарев. Он также взял на себя расходы по транспортировке, установке скульптуры и благоустройству территории. Сам меценат, который родился и вырос в Усть-Илимске, где осталась его мать, в городе не проживает. За памятником и прилегающей территорией ухаживает Людмила Губарева и члены созданной ею творческой студии "Лада"."Накануне встречи 2021 года женщины сшили для членов "семьи" новогодние костюмы. В городе было очень холодно, но они, невзирая на мороз, нарядили и папу, и маму, и детей. Рядом поставили елку. На фоне пандемии людям хотелось праздника. Не беда, что из-за "бронзового загара" члены "семьи" стали похожи на приезжих из Африки. Это только прибавило усть-илимцам хорошего настроения. В этом году мастерицы "Лады" снова надели костюмы на бронзовых людей", - сообщил собеседник агентства.Он также рассказал, что игрушки на елку, установленную рядом с памятником, приносили из дома горожане. В итоге получилась общегородская новогодняя композиция. После праздника сотрудники музея собрали игрушки, сохранили их, а накануне 2022 года вновь повесили на елку.
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РИА Новости
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общество, усть-илимск
17:17 27.12.2021 (обновлено: 17:18 27.12.2021)
Бронзовую "Семью" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы
Бронзовую скульптурную композицию "Семья" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы
ИРКУТСК, 27 дек – РИА Новости.
Мастерицы студии "Лада" нарядили в иркутском Усть-Илимске
бронзовые скульптуры в новогодние наряды, которые сшили сами, эта акция проводится в городе уже второй год, сообщил РИА Новости представитель краеведческого музея города.
В 2020 году в Усть-Илимске появилась скульптурная композиция "Семья". Ее подарил землякам почетный гражданин города Алексей Губарев. Он также взял на себя расходы по транспортировке, установке скульптуры и благоустройству территории. Сам меценат, который родился и вырос в Усть-Илимске, где осталась его мать, в городе не проживает. За памятником и прилегающей территорией ухаживает Людмила Губарева и члены созданной ею творческой студии "Лада".
"Накануне встречи 2021 года женщины сшили для членов "семьи" новогодние костюмы. В городе было очень холодно, но они, невзирая на мороз, нарядили и папу, и маму, и детей. Рядом поставили елку. На фоне пандемии людям хотелось праздника. Не беда, что из-за "бронзового загара" члены "семьи" стали похожи на приезжих из Африки. Это только прибавило усть-илимцам хорошего настроения. В этом году мастерицы "Лады" снова надели костюмы на бронзовых людей", - сообщил собеседник агентства.
Он также рассказал, что игрушки на елку, установленную рядом с памятником, приносили из дома горожане. В итоге получилась общегородская новогодняя композиция. После праздника сотрудники музея собрали игрушки, сохранили их, а накануне 2022 года вновь повесили на елку.