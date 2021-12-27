https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765641805.html
В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России
В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России - РИА Новости, 27.12.2021
В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных "невиданных" санкциях в отношении России заявил,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:48
2021-12-27T12:48
2021-12-27T12:48
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
россия
камала харрис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных "невиданных" санкциях в отношении России заявил, что до нее их уже несколько раз обещал президент США Джо Байден."До нее это уже несколько раз обещал господин Байден", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_c64d948a0eee683745781b8fe0d20e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, россия, камала харрис
В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России
Песков об угрозах Харрис ввести "невиданные" санкции против России: это уже обещал Байден