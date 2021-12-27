https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765641805.html

В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России

В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России - РИА Новости, 27.12.2021

В Кремле отреагировали на угрозы ввести "невиданные" санкции против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных "невиданных" санкциях в отношении России заявил,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

в мире

сша

дмитрий песков

джо байден

россия

камала харрис

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных "невиданных" санкциях в отношении России заявил, что до нее их уже несколько раз обещал президент США Джо Байден."До нее это уже несколько раз обещал господин Байден", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html

сша

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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, россия, камала харрис