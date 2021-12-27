https://ria.ru/20211227/samoylova-1765686368.html

Дочь Джигана госпитализировали

Дочь Джигана госпитализировали - РИА Новости, 27.12.2021

Дочь Джигана госпитализировали

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о госпитализации дочери Леи. Пока никого из родителей не было дома, у девочки поднялась температура. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:42

2021-12-27T16:42

2021-12-27T16:46

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о госпитализации дочери Леи. Пока никого из родителей не было дома, у девочки поднялась температура.Оксана призналась, что "на всякий случай" решила вызвать скорую помощь. Врач, по словам Самойловой, перезвонил и сказал срочно госпитализировать ребенка с пневмонией и воспалением легких.В больнице, по словам многодетной матери, Лее сделали КТ и взяли анализы. Первоначальный диагноз оказался ошибочным. Лее выписали лекарства и отпустили домой.Самойлова призналась, что очень испугалась – она не спала всю ночь и слушала, как дочь дышит.Ранее Максим Дрозд рассказал о самочувствии госпитализированного сына.

https://ria.ru/20211202/dzhigan-1761848479.html

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шоу-бизнес, знаменитости, оксана самойлова