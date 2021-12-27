https://ria.ru/20211227/samoylova-1765686368.html
Дочь Джигана госпитализировали
Дочь Джигана госпитализировали - РИА Новости, 27.12.2021
Дочь Джигана госпитализировали
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о госпитализации дочери Леи. Пока никого из родителей не было дома, у девочки поднялась температура. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:42
2021-12-27T16:42
2021-12-27T16:46
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о госпитализации дочери Леи. Пока никого из родителей не было дома, у девочки поднялась температура.Оксана призналась, что "на всякий случай" решила вызвать скорую помощь. Врач, по словам Самойловой, перезвонил и сказал срочно госпитализировать ребенка с пневмонией и воспалением легких.В больнице, по словам многодетной матери, Лее сделали КТ и взяли анализы. Первоначальный диагноз оказался ошибочным. Лее выписали лекарства и отпустили домой.Самойлова призналась, что очень испугалась – она не спала всю ночь и слушала, как дочь дышит.Ранее Максим Дрозд рассказал о самочувствии госпитализированного сына.
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шоу-бизнес, знаменитости, оксана самойлова
16:42 27.12.2021 (обновлено: 16:46 27.12.2021)
Дочь Джигана госпитализировали
Дочь Джигана Лею госпитализировали
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала
о госпитализации дочери Леи. Пока никого из родителей не было дома, у девочки поднялась температура.
"У нас у Леи есть одно хроническое заболевание. Лет до пяти мы уезжали на скорой стабильно раз в месяц. В последние два года она начала "перерастать", стало гораздо лучше, мы уже забыли, что такое скорая. Она вчера приболела, я была в гостях, Денис (Джиган) тоже ездил по делам. У нее поднялась температура к вечеру", – рассказала звезда.
Оксана призналась, что "на всякий случай" решила вызвать скорую помощь. Врач, по словам Самойловой, перезвонил и сказал срочно госпитализировать ребенка с пневмонией и воспалением легких.
"Я со скоростью 200 километров в час неслась по снегу просто в метель, не знаю, как я доехала. Мы едем в больницу, Денис тоже туда приезжает в шоке. Хорошо, что я не сказала ему, что мне сказал врач. Я не знаю, что бы с ним было", – рассказала Оксана.
В больнице, по словам многодетной матери, Лее сделали КТ и взяли анализы. Первоначальный диагноз оказался ошибочным. Лее выписали лекарства и отпустили домой.
Самойлова призналась, что очень испугалась – она не спала всю ночь и слушала, как дочь дышит.
Ранее Максим Дрозд рассказал
о самочувствии госпитализированного сына.