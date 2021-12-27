https://ria.ru/20211227/ryabkov-1765624375.html

Рябков не знает, кто будет его визави от США на переговорах по безопасности

Рябков не знает, кто будет его визави от США на переговорах по безопасности - РИА Новости, 27.12.2021

Рябков не знает, кто будет его визави от США на переговорах по безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока не очень представляет, кто будет его визави со стороны США на переговорах по безопасности, возможно, первый... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:45

2021-12-27T11:45

2021-12-27T11:45

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока не очень представляет, кто будет его визави со стороны США на переговорах по безопасности, возможно, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман."Что касается нашей позиции, кто будет этот процесс координировать и кто будет за это отвечать в двустороннем разрезе с США, то в данном случае я исхожу из того, что этим заниматься предстоит мне. Соответствующее поручение у меня есть. Я пока не очень представляю, кто будет моим визави с американской стороны. Если американцы считают, что этим должны заниматься те же команды, которые ведут уже на протяжении менее полугода диалог по стратегической стабильности, значит визави с американской стороны станет первый замгоссекретаря, госпожа Уэнди Шерман", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20211217/otnosheniya-1764249055.html

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сша, европа, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия