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В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова
В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова
Проблема буллинга есть в Москве, этому вопросу уделяется все больше внимания, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:26
2021-12-27T12:10
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблема буллинга есть в Москве, этому вопросу уделяется все больше внимания, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Проблема буллинга не является какой-то специфической проблемой для отдельного региона. Конечно, она есть и в Москве, и в других регионах, и мы стараемся этому вопросу последнее время уделять все больше и больше внимания. Вообще здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, для того, чтобы предотвращать школьную травлю", - рассказала Ракова.Она отметила, что ведется работа и с родителями, и с педагогами, и с классными руководителями. При этом заммэра подчеркнула, что необходимо так организовать работу, чтобы через эту группу прививалась в школе ученикам культура неприятия травли."Пока такие сложные ситуации разрешать в школе помогают специальные службы, которые создаются в школе, школьная медиация. Это когда к решению таких сложных ситуаций подключаются профессиональные люди, которые не являются стороной конфликта, которые не заинтересованы ни с одной, ни с другой стороны, их задача максимально позитивно эту ситуацию решить. И мы видим те школы, которые такие службы вводят, там кончено более экологичная, спокойная ситуация, поэтому эти технологии на будущий год будем применять еще больше, чем в этом году", - добавила Ракова.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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общество, москва, анастасия ракова
11:26 27.12.2021 (обновлено: 12:10 27.12.2021)
 
В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова

Заммэра Москвы Ракова: проблеме школьной травли уделяется все больше внимания

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблема буллинга есть в Москве, этому вопросу уделяется все больше внимания, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Проблема буллинга не является какой-то специфической проблемой для отдельного региона. Конечно, она есть и в Москве, и в других регионах, и мы стараемся этому вопросу последнее время уделять все больше и больше внимания. Вообще здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, для того, чтобы предотвращать школьную травлю", - рассказала Ракова.
Она отметила, что ведется работа и с родителями, и с педагогами, и с классными руководителями. При этом заммэра подчеркнула, что необходимо так организовать работу, чтобы через эту группу прививалась в школе ученикам культура неприятия травли.
"Пока такие сложные ситуации разрешать в школе помогают специальные службы, которые создаются в школе, школьная медиация. Это когда к решению таких сложных ситуаций подключаются профессиональные люди, которые не являются стороной конфликта, которые не заинтересованы ни с одной, ни с другой стороны, их задача максимально позитивно эту ситуацию решить. И мы видим те школы, которые такие службы вводят, там кончено более экологичная, спокойная ситуация, поэтому эти технологии на будущий год будем применять еще больше, чем в этом году", - добавила Ракова.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 16:49
Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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