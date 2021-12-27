https://ria.ru/20211227/ryabkov-1765618197.html

В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова

В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве есть проблема школьной травли, заявила Ракова

Проблема буллинга есть в Москве, этому вопросу уделяется все больше внимания, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:26

2021-12-27T11:26

2021-12-27T12:10

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблема буллинга есть в Москве, этому вопросу уделяется все больше внимания, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Проблема буллинга не является какой-то специфической проблемой для отдельного региона. Конечно, она есть и в Москве, и в других регионах, и мы стараемся этому вопросу последнее время уделять все больше и больше внимания. Вообще здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, для того, чтобы предотвращать школьную травлю", - рассказала Ракова.Она отметила, что ведется работа и с родителями, и с педагогами, и с классными руководителями. При этом заммэра подчеркнула, что необходимо так организовать работу, чтобы через эту группу прививалась в школе ученикам культура неприятия травли."Пока такие сложные ситуации разрешать в школе помогают специальные службы, которые создаются в школе, школьная медиация. Это когда к решению таких сложных ситуаций подключаются профессиональные люди, которые не являются стороной конфликта, которые не заинтересованы ни с одной, ни с другой стороны, их задача максимально позитивно эту ситуацию решить. И мы видим те школы, которые такие службы вводят, там кончено более экологичная, спокойная ситуация, поэтому эти технологии на будущий год будем применять еще больше, чем в этом году", - добавила Ракова.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211209/bulling-1762977749.html

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общество, москва, анастасия ракова