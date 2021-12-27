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Туризм
https://ria.ru/20211227/rosturizm-1765606540.html
Туристическая отрасль в России восстановилась на 80 процентов
Туристическая отрасль в России восстановилась на 80 процентов - РИА Новости, 27.12.2021
Туристическая отрасль в России восстановилась на 80 процентов
Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80 процентов от уровня докризисного 2019 года, следует из заявления РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:54
2021-12-27T16:54
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80 процентов от уровня докризисного 2019 года, следует из заявления пресс-службы Ростуризма.В Ростуризме пояснили, что по итогам года турпоток внутри России составит 56 миллионов человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Общий оборот отрасли должен дойти до 2,5 триллионов рублей, это 70 процентов от доковидного уровня в 3,7 триллиона. Однако турбизнес недополучит 1,2 триллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов, считает Ростуризм."Важнейший показатель — рабочие места в отрасли: в этом году мы смогли практически полностью восстановить занятость в туризме к доковидному уровню, на 92 процента, до 2,3 миллиона человек. В прошлом году показатель падал до 1,7 миллиона человек", — также уточнили в пресс-службе.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, авиакомпании, туристы, отели, туризм, аэропорты, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:54 27.12.2021
 
Туристическая отрасль в России восстановилась на 80 процентов

Власти: Россия по итогам года туризм должен восстановиться на 80 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80 процентов от уровня докризисного 2019 года, следует из заявления пресс-службы Ростуризма.
В Ростуризме пояснили, что по итогам года турпоток внутри России составит 56 миллионов человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Общий оборот отрасли должен дойти до 2,5 триллионов рублей, это 70 процентов от доковидного уровня в 3,7 триллиона.
Однако турбизнес недополучит 1,2 триллиона рублей из-за отсутствия иностранных туристов, считает Ростуризм.
"Важнейший показатель — рабочие места в отрасли: в этом году мы смогли практически полностью восстановить занятость в туризме к доковидному уровню, на 92 процента, до 2,3 миллиона человек. В прошлом году показатель падал до 1,7 миллиона человек", — также уточнили в пресс-службе.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмавиакомпаниитуристыОтелиТуризмАэропортыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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