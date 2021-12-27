https://ria.ru/20211227/revaktsinatsiya-1765707517.html
Губернатор Ивановской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Ивановской области ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Губернатор Ивановской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ревакцинировался от новой коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:17
2021-12-27T18:17
2021-12-27T19:03
распространение коронавируса
общество
ивановская область
станислав воскресенский
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ревакцинировался от новой коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в минувшую субботу сделал повторную прививку против коронавируса. Для ревакцинации глава региона выбрал пункт вакцинации на железнодорожном вокзале города Иваново", - говорится в сообщении.Уточняется, что Воскресенский в апреле привился двумя компонентами вакцины "Спутник V".На сайте правительства области отмечается, что по состоянию на 27 декабря в регионе вакцинированы первым компонентом вакцины 461 678 человек, завершили полный курс 389 450 человек. Для вакцинации в области созданы необходимые условия, вакцина имеется в достаточном количестве.
https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html
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общество, ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:17 27.12.2021 (обновлено: 19:03 27.12.2021)
Губернатор Ивановской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Ивановской области Воскресенский ревакцинировался от COVID-19