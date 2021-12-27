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РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.12.2021
РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Более 7,5 тысячи компаний зарегистрировались за 2021 год на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:12
2021-12-27T13:12
экономика
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний зарегистрировались за 2021 год на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За год работы цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") на ней зарегистрировались более 7,5 тысячи компаний. Цифровая платформа начала работу в ноябре 2020 года, сейчас экспортеры пользуются 27 сервисами, услуги которых можно получить в цифровом виде", - говорится в сообщении РЭЦ.Самые популярные у экспортеров сервисы - компенсация затрат на участие в выставках и деловых миссиях, получение сертификата свободной продажи, аналитический сервис (получение товарно-странового отчета со списком потенциальных покупателей), получение господдержки на транспортировку промышленных товаров и товаров АПК, а также недавно стартовавший сервис по подбору маркетплейсов."Наша задача - максимально упростить клиентский путь экспортера на пути к внешним рынкам. Мы в режиме реального времени собираем обратную связь от компаний, которые пользуются цифровой платформой "Мой экспорт", чтобы сделать ее еще удобнее и полезнее для экспортера", - отметил вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
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экономика, российский экспортный центр, россия
13:12 27.12.2021
 

РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний зарегистрировались за 2021 год на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"За год работы цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") на ней зарегистрировались более 7,5 тысячи компаний. Цифровая платформа начала работу в ноябре 2020 года, сейчас экспортеры пользуются 27 сервисами, услуги которых можно получить в цифровом виде", - говорится в сообщении РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 15:18
РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего
Самые популярные у экспортеров сервисы - компенсация затрат на участие в выставках и деловых миссиях, получение сертификата свободной продажи, аналитический сервис (получение товарно-странового отчета со списком потенциальных покупателей), получение господдержки на транспортировку промышленных товаров и товаров АПК, а также недавно стартовавший сервис по подбору маркетплейсов.
"Наша задача - максимально упростить клиентский путь экспортера на пути к внешним рынкам. Мы в режиме реального времени собираем обратную связь от компаний, которые пользуются цифровой платформой "Мой экспорт", чтобы сделать ее еще удобнее и полезнее для экспортера", - отметил вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
"То, что более 7,5 тысячи компаний уже сейчас зарегистрировались на платформе, говорит о том, что такой формат взаимодействия - формат будущего", - заключил вице-президент центра.
 
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