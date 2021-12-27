https://ria.ru/20211227/rets-1765648469.html

РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.12.2021

РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

Более 7,5 тысячи компаний зарегистрировались за 2021 год на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:12

2021-12-27T13:12

2021-12-27T13:12

экономика

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний зарегистрировались за 2021 год на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За год работы цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") на ней зарегистрировались более 7,5 тысячи компаний. Цифровая платформа начала работу в ноябре 2020 года, сейчас экспортеры пользуются 27 сервисами, услуги которых можно получить в цифровом виде", - говорится в сообщении РЭЦ.Самые популярные у экспортеров сервисы - компенсация затрат на участие в выставках и деловых миссиях, получение сертификата свободной продажи, аналитический сервис (получение товарно-странового отчета со списком потенциальных покупателей), получение господдержки на транспортировку промышленных товаров и товаров АПК, а также недавно стартовавший сервис по подбору маркетплейсов."Наша задача - максимально упростить клиентский путь экспортера на пути к внешним рынкам. Мы в режиме реального времени собираем обратную связь от компаний, которые пользуются цифровой платформой "Мой экспорт", чтобы сделать ее еще удобнее и полезнее для экспортера", - отметил вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.

https://ria.ru/20211224/rets-1765348863.html

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экономика, российский экспортный центр, россия