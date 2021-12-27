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Бирюков: в Москве отремонтировали 27 коммуникационных коллекторов
Бирюков: в Москве отремонтировали 27 коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 27.12.2021
Бирюков: в Москве отремонтировали 27 коммуникационных коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтировали и реконструировали 27 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:49
2021-12-27T11:49
2021-12-27T11:49
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтировали и реконструировали 27 коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведена большая работа по повышению надежности коммуникационных коллекторов, в рамках которой реконструировали 17 объектов, еще 10 капитально отремонтировали. Коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ по реконструкции провели восстановление гидроизоляции коллекторов, усиление строительных конструкций, заменили технологические и кабельные металлоконструкции, обновили системы пожарной сигнализации и контроля газо-воздушной среды."Завершен капитальный ремонт 10 объектов, в том числе таких знаковых, как "ПС Коровинское шоссе", "Новые Черемушки", "Крупский", "Газетный", "Белинский". Особое внимание при проведении работ уделялось обновлению диспетчерских пунктов. Коммуникации, проложенные в этих коллекторах, обеспечивают теплом, водой и связью более полумиллиона москвичей", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время в центральном округе продолжается реконструкция комплекса коллекторов "Зарядье", начаты работы по модернизации коллекторов "Академика Сахарова" и "Можайский".
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы