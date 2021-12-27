https://ria.ru/20211227/regulirovanie-1765602386.html

Путин поручил ускорить создание механизмов регулирования перевалки грузов

Путин поручил ускорить создание механизмов регулирования перевалки грузов - РИА Новости, 27.12.2021

Путин поручил ускорить создание механизмов регулирования перевалки грузов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить создание механизмов регулирования рейдовой перевалки судов, следует из перечня поручений,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:56

2021-12-27T09:56

2021-12-27T09:56

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить создание механизмов регулирования рейдовой перевалки судов, следует из перечня поручений, опубликованного на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений… ускорить создание механизмов, регулирующих осуществление погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно", - говорится в перечне.Срок выполнения определён как 15 января. Ответственный за исполнение поручения - председатель правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 декабря.

https://ria.ru/20211104/konteynery-1757677148.html

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экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия