https://ria.ru/20211227/rebenok-1765676243.html

Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка

Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка - РИА Новости, 27.12.2021

Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Железногорского района Курской области, где мать облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, пойдет под суд... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:33

2021-12-27T15:33

2021-12-27T15:38

происшествия

железногорск

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Железногорского района Курской области, где мать облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, пойдет под суд за халатность, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацией Железногорского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного (статьей) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 15 марта 2021 года, имея в своем распоряжении административные материалы о несоблюдении родительских обязанностей местной жительницей, не предпринял в отношении нее никаких мер. В результате женщина крайне жестоко убила собственного сына."Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает следствие.Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома на хуторе Заречье облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу.Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. Несколько лет женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Суд Железногорска в начале октября приговорил ее к 15 годам колонии.

https://ria.ru/20211130/ranenie-1761448739.html

железногорск

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, железногорск , курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия