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Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка
Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка - РИА Новости, 27.12.2021
Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Железногорского района Курской области, где мать облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, пойдет под суд... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:33
2021-12-27T15:38
происшествия
железногорск
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Железногорского района Курской области, где мать облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, пойдет под суд за халатность, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацией Железногорского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного (статьей) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 15 марта 2021 года, имея в своем распоряжении административные материалы о несоблюдении родительских обязанностей местной жительницей, не предпринял в отношении нее никаких мер. В результате женщина крайне жестоко убила собственного сына."Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает следствие.Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома на хуторе Заречье облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу.Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. Несколько лет женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Суд Железногорска в начале октября приговорил ее к 15 годам колонии.
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железногорск
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происшествия, железногорск , курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:33 27.12.2021 (обновлено: 15:38 27.12.2021)
 
Под Курском чиновника ждет суд за халатность, повлекшую смерть ребенка

Под Курском главу комиссии по делам несовершеннолетних будут судить за халатность

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Железногорского района Курской области, где мать облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, пойдет под суд за халатность, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацией Железногорского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного (статьей) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 15 марта 2021 года, имея в своем распоряжении административные материалы о несоблюдении родительских обязанностей местной жительницей, не предпринял в отношении нее никаких мер. В результате женщина крайне жестоко убила собственного сына.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает следствие.
Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома на хуторе Заречье облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу.
Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. Несколько лет женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Суд Железногорска в начале октября приговорил ее к 15 годам колонии.
 
ПроисшествияЖелезногорскКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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