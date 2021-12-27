https://ria.ru/20211227/rasshirenie-1765710477.html

Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе - РИА Новости, 27.12.2021

Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:40

2021-12-27T18:50

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оон

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министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве в понедельник.Он привёл такую хронологию событий, в результате которых, в том числе, ослабевала безопасность в Европе.При этом, отметил он, западные партнеры продолжали заверять РФ "в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России"."Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20211227/nato-1765635292.html

https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html

югославия

европа

россия

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в мире, югославия, оон, европа, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия