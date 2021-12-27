Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/rasshirenie-1765710477.html
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе - РИА Новости, 27.12.2021
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:40
2021-12-27T18:50
в мире
югославия
оон
европа
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_0b34942de2f66f888f0856e4ecdef461.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве в понедельник.Он привёл такую хронологию событий, в результате которых, в том числе, ослабевала безопасность в Европе.При этом, отметил он, западные партнеры продолжали заверять РФ "в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России"."Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20211227/nato-1765635292.html
https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html
югославия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_61479cde6e9175259927a88d8d8f2b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, югославия, оон, европа, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:40 27.12.2021 (обновлено: 18:50 27.12.2021)
 
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

Замминистра обороны Фомин: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве в понедельник.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
12:30
Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома
Он привёл такую хронологию событий, в результате которых, в том числе, ослабевала безопасность в Европе.
"В 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии. В результате бомбардировок Белграда погибли мирные, ни в чём не повинные люди, была нарушена экономика страны. Дезинтеграция Югославии привела к новому витку расширения блока за счёт включения в его состав Албании, Хорватии и Черногории, а в дальнейшем - Северной Македонии", - сказал Фомин.
При этом, отметил он, западные партнеры продолжали заверять РФ "в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России".
"Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии", - сказал Фомин.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
11:37
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
 
В миреЮгославияООНЕвропаАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"