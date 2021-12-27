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Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе - РИА Новости, 27.12.2021
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:40
2021-12-27T18:40
2021-12-27T18:50
в мире
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европа
александр фомин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на архитектуре безопасности всего Европейского континента, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве в понедельник.Он привёл такую хронологию событий, в результате которых, в том числе, ослабевала безопасность в Европе.При этом, отметил он, западные партнеры продолжали заверять РФ "в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России"."Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20211227/nato-1765635292.html
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в мире, югославия, оон, европа, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:40 27.12.2021 (обновлено: 18:50 27.12.2021)
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Замминистра обороны Фомин: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе