https://ria.ru/20211227/rakova-1765608351.html

В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы

В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы

Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:34

2021-12-27T10:34

2021-12-27T12:11

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/06/1556220668_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_318b692e31cf8ad58032340ad2912c9b.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вторая крупная инновация, которую, тоже думаю, увидят москвичи, это то, что мы стараемся в каждой поликлинике в следующем году перейти на цифровые электрокардиографы, которые подключены сразу к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически отражаться в медицинской карте, снижая нагрузку с пациента. То есть больше не надо собирать вот эту ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент может получить второе мнение и показать эту кардиограмму кому только надо", - рассказала Ракова.Она отметила, что в Москве очень много инноваций с точки зрения "цифры". Все они направлены на то, чтобы всю информацию по пациенту собрать в одном месте удобно для врача, чтобы снизить необходимость врача вести административные документы, протоколы, переносить информацию, чтобы как можно больше времени он уделял на общение с пациентом и имел возможность принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://realty.ria.ru/20211227/polikliniki-1765606294.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова