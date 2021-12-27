https://ria.ru/20211227/rakova-1765608351.html
В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы
В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы
Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:34
2021-12-27T10:34
2021-12-27T12:11
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вторая крупная инновация, которую, тоже думаю, увидят москвичи, это то, что мы стараемся в каждой поликлинике в следующем году перейти на цифровые электрокардиографы, которые подключены сразу к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически отражаться в медицинской карте, снижая нагрузку с пациента. То есть больше не надо собирать вот эту ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент может получить второе мнение и показать эту кардиограмму кому только надо", - рассказала Ракова.Она отметила, что в Москве очень много инноваций с точки зрения "цифры". Все они направлены на то, чтобы всю информацию по пациенту собрать в одном месте удобно для врача, чтобы снизить необходимость врача вести административные документы, протоколы, переносить информацию, чтобы как можно больше времени он уделял на общение с пациентом и имел возможность принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
10:34 27.12.2021 (обновлено: 12:11 27.12.2021)
В Москве планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы
Заммэра Москвы Ракова: планируется перевести поликлиники на цифровые кардиографы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Власти Москвы
планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Вторая крупная инновация, которую, тоже думаю, увидят москвичи, это то, что мы стараемся в каждой поликлинике в следующем году перейти на цифровые электрокардиографы, которые подключены сразу к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически отражаться в медицинской карте, снижая нагрузку с пациента. То есть больше не надо собирать вот эту ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент может получить второе мнение и показать эту кардиограмму кому только надо", - рассказала Ракова.
Она отметила, что в Москве очень много инноваций с точки зрения "цифры". Все они направлены на то, чтобы всю информацию по пациенту собрать в одном месте удобно для врача, чтобы снизить необходимость врача вести административные документы, протоколы, переносить информацию, чтобы как можно больше времени он уделял на общение с пациентом и имел возможность принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных.