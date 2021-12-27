https://ria.ru/20211227/rakova-1765593358.html

Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19

Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19

Трудно понять тех, кто отказывается прививаться, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:28

2021-12-27T08:28

2021-12-27T12:14

распространение коронавируса

общество

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Трудно понять тех, кто отказывается прививаться, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей — новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями <...>. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам — не только у нас, но и за рубежом", — объяснила она.Количество привитых "Спутником" во всем мире измеряется сотнями миллионов, его безопасность и эффективность всем известна, добавила собеседница агентства.Она напомнила, что врачам в красных зонах по-прежнему очень сложно работать, особенно трудно им сопереживать непривитым, которыми переполнены реанимации.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента. Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мне сложно понять людей" – Ракова о противниках вакцинации Сомнения, стоит ли привиться, можно было как-то понять год назад, когда вакцина только появилась и казался возможным быстрый конец пандемии - но не сейчас, когда привитых "Спутником" в мире сотни миллионов, а вирус быстро мутирует, говорит РИА Новости вице-мэр Москвы Ракова 2021-12-27T08:28 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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