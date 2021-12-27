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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/rakova-1765593358.html
Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19
Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19
Трудно понять тех, кто отказывается прививаться, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:28
2021-12-27T12:14
распространение коронавируса
общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Трудно понять тех, кто отказывается прививаться, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей — новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями &lt;...&gt;. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам — не только у нас, но и за рубежом", — объяснила она.Количество привитых "Спутником" во всем мире измеряется сотнями миллионов, его безопасность и эффективность всем известна, добавила собеседница агентства.Она напомнила, что врачам в красных зонах по-прежнему очень сложно работать, особенно трудно им сопереживать непривитым, которыми переполнены реанимации.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента. Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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"Мне сложно понять людей" – Ракова о противниках вакцинации
Сомнения, стоит ли привиться, можно было как-то понять год назад, когда вакцина только появилась и казался возможным быстрый конец пандемии - но не сейчас, когда привитых "Спутником" в мире сотни миллионов, а вирус быстро мутирует, говорит РИА Новости вице-мэр Москвы Ракова
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общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:28 27.12.2021 (обновлено: 12:14 27.12.2021)
 
Ракова высказалась о противниках вакцинации от COVID-19

Заммэра Москвы Ракова: сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Трудно понять тех, кто отказывается прививаться, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей — новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями <...>. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам — не только у нас, но и за рубежом", — объяснила она.
Количество привитых "Спутником" во всем мире измеряется сотнями миллионов, его безопасность и эффективность всем известна, добавила собеседница агентства.
"Люди прививаются целыми семьями — от взрослых, от самых пожилых до самых малых, в этих семьях уже рождаются здоровые дети, и все равно это не побуждает людей вакцинироваться", — рассказала Ракова.
Она напомнила, что врачам в красных зонах по-прежнему очень сложно работать, особенно трудно им сопереживать непривитым, которыми переполнены реанимации.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
 
Распространение коронавирусаОбществоАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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