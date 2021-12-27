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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765690801.html
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов - РИА Новости, 27.12.2021
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов
Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:51
2021-12-27T17:10
распространение коронавируса
севастополь
коронавирус в россии
общество
республика крым
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с 28 декабря, решение принято на оперативном штабе в понедельник."Предлагается рассмотреть отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг. Если возражений нет, то принимается, с завтрашнего дня это ограничение снимается", - сказал в ходе оперативного штаба в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Масочный режим в общественных местах и на транспорте сохраняется, добавил губернатор. Режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года.Севастополь одним из первых в стране достиг уровня коллективного иммунитета 91% (переболевших и вакцинированных), отметил губернатор.Уровень заболеваемости коронавирусом в городе за неделю снизился на 50%, за последние сутки зарегистрировано 59 заболевших COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации ранее в Севастополе разрешили работу объектов общественного питания ночью и присутствие родителей на новогодних утренниках детей.
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html
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севастополь, коронавирус в россии, общество, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, qr-код
16:51 27.12.2021 (обновлено: 17:10 27.12.2021)
 
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов

В Севастополе сняли запрет на посещение общепита, театров и кинотеатров без QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в музей
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в музей - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с 28 декабря, решение принято на оперативном штабе в понедельник.
"Предлагается рассмотреть отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг. Если возражений нет, то принимается, с завтрашнего дня это ограничение снимается", - сказал в ходе оперативного штаба в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Закон о QR-кодах требует дополнительного обсуждения, заявила Матвиенко
Масочный режим в общественных местах и на транспорте сохраняется, добавил губернатор. Режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года.
Севастополь одним из первых в стране достиг уровня коллективного иммунитета 91% (переболевших и вакцинированных), отметил губернатор.
Уровень заболеваемости коронавирусом в городе за неделю снизился на 50%, за последние сутки зарегистрировано 59 заболевших COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации ранее в Севастополе разрешили работу объектов общественного питания ночью и присутствие родителей на новогодних утренниках детей.
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17 декабря, 14:27Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаСевастопольКоронавирус в РоссииОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоМихаил РазвожаевКоронавирусыКоронавирус COVID-19QR-код
 
 
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