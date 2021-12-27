https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765690801.html
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов - РИА Новости, 27.12.2021
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов
Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:51
2021-12-27T16:51
2021-12-27T17:10
распространение коронавируса
севастополь
коронавирус в россии
общество
республика крым
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с 28 декабря, решение принято на оперативном штабе в понедельник."Предлагается рассмотреть отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг. Если возражений нет, то принимается, с завтрашнего дня это ограничение снимается", - сказал в ходе оперативного штаба в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Масочный режим в общественных местах и на транспорте сохраняется, добавил губернатор. Режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года.Севастополь одним из первых в стране достиг уровня коллективного иммунитета 91% (переболевших и вакцинированных), отметил губернатор.Уровень заболеваемости коронавирусом в городе за неделю снизился на 50%, за последние сутки зарегистрировано 59 заболевших COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации ранее в Севастополе разрешили работу объектов общественного питания ночью и присутствие родителей на новогодних утренниках детей.
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html
https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2e3b6e888c3f95555e6f4c158f518a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, коронавирус в россии, общество, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, qr-код
16:51 27.12.2021 (обновлено: 17:10 27.12.2021)
В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов
В Севастополе сняли запрет на посещение общепита, театров и кинотеатров без QR-кодов