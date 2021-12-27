https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765690801.html

В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов

В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов - РИА Новости, 27.12.2021

В Севастополе разрешили посещать рестораны и театры без QR-кодов

Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:51

2021-12-27T16:51

2021-12-27T17:10

распространение коронавируса

севастополь

коронавирус в россии

общество

республика крым

здоровье - общество

михаил развожаев

коронавирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Севастополя отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, театрах и кинотеатрах с 28 декабря, решение принято на оперативном штабе в понедельник."Предлагается рассмотреть отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг. Если возражений нет, то принимается, с завтрашнего дня это ограничение снимается", - сказал в ходе оперативного штаба в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Масочный режим в общественных местах и на транспорте сохраняется, добавил губернатор. Режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года.Севастополь одним из первых в стране достиг уровня коллективного иммунитета 91% (переболевших и вакцинированных), отметил губернатор.Уровень заболеваемости коронавирусом в городе за неделю снизился на 50%, за последние сутки зарегистрировано 59 заболевших COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации ранее в Севастополе разрешили работу объектов общественного питания ночью и присутствие родителей на новогодних утренниках детей.

https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html

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севастополь

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