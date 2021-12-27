https://ria.ru/20211227/putin-1765604887.html

Путин поручил ввести контроль над соблюдением требований по охране воздуха

Путин поручил ввести контроль над соблюдением требований по охране воздуха - РИА Новости, 27.12.2021

Путин поручил ввести контроль над соблюдением требований по охране воздуха

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Госдумой до 15 июля решить вопрос с введением режима постоянного госконтроля над соблюдением... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:13

2021-12-27T10:13

2021-12-27T10:13

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Госдумой до 15 июля решить вопрос с введением режима постоянного госконтроля над соблюдением требований по охране атмосферного воздуха, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Госдумой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ... введение режима постоянного государственного контроля (надзора) на квотируемых объектах при осуществлении федерального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения требований, направленных на обеспечение охраны атмосферного воздуха и достижение установленных квот выбросов", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 15 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20211223/pyl-1765031959.html

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владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, россия