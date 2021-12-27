https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765584756.html

Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы

Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы - РИА Новости, 27.12.2021

Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы

Названы самые востребованное направления для поездок на автобусе в зимние каникулы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:45

2021-12-27T10:45

2021-12-27T10:45

туризм

воронеж

чебоксары

ростов-на-дону

астрахань

пенза

москва

новый год

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Названы самые востребованное направления для поездок на автобусе в зимние каникулы, сообщает Туту.ру.Больше всего проездных документов приобретено из Москвы в Ростов-на-Дону. В среднем пассажиры платили за такое путешествие 1708 рублей. Визит на автобусе из столицы в Воронеж обходится в 1019 рублей, а в Пензу — в 1726 рублей.В пятерку самых часто оплачиваемых направлений вошли Чебоксары (1598 рублей) и Астрахань (3117 рублей).Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов пользователями на период поездки с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Средний чек на эти даты — 1364 рубля в одну сторону.

https://ria.ru/20211224/kaliningrad-1764899353.html

воронеж

чебоксары

ростов-на-дону

астрахань

пенза

москва

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