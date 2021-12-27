Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765584756.html
Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы
Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы - РИА Новости, 27.12.2021
Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы
Названы самые востребованное направления для поездок на автобусе в зимние каникулы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:45
2021-12-27T10:45
туризм
воронеж
чебоксары
ростов-на-дону
астрахань
пенза
москва
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Названы самые востребованное направления для поездок на автобусе в зимние каникулы, сообщает Туту.ру.Больше всего проездных документов приобретено из Москвы в Ростов-на-Дону. В среднем пассажиры платили за такое путешествие 1708 рублей. Визит на автобусе из столицы в Воронеж обходится в 1019 рублей, а в Пензу — в 1726 рублей.В пятерку самых часто оплачиваемых направлений вошли Чебоксары (1598 рублей) и Астрахань (3117 рублей).Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов пользователями на период поездки с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Средний чек на эти даты — 1364 рубля в одну сторону.
https://ria.ru/20211224/kaliningrad-1764899353.html
воронеж
чебоксары
ростов-на-дону
астрахань
пенза
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_278:0:2723:1834_1920x0_80_0_0_491549750cad543467b6df462b77aab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, чебоксары, ростов-на-дону, астрахань, пенза, москва, новый год, новости - туризм, туризм, куда поехать
10:45 27.12.2021
 
Определены самые популярные автобусные маршруты на новогодние каникулы

Эксперты назвали Ростов-на-Дону самым популярным автобусным маршрутом на зимние каникулы

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / Mulderphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Названы самые востребованное направления для поездок на автобусе в зимние каникулы, сообщает Туту.ру.
Больше всего проездных документов приобретено из Москвы в Ростов-на-Дону. В среднем пассажиры платили за такое путешествие 1708 рублей. Визит на автобусе из столицы в Воронеж обходится в 1019 рублей, а в Пензу — в 1726 рублей.
В пятерку самых часто оплачиваемых направлений вошли Чебоксары (1598 рублей) и Астрахань (3117 рублей).
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов пользователями на период поездки с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Средний чек на эти даты — 1364 рубля в одну сторону.
Участникам экскурсионного тура Кинопанорама, режиссерам и продюсерам, эти волнорезы напомнили зубы дракона - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 08:00Туризм
Неизвестная Калининградская область: новые маршруты в несезон
 
ТуризмВоронежЧебоксарыРостов-на-ДонуАстраханьПензаМоскваНовый годНовости - ТуризмТуризмкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"