Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/provokatsii-1765581868.html
Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники
Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники - РИА Новости, 27.12.2021
Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники
Провокаций в Крыму со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:33
2021-12-27T02:40
в мире
киев
сша
республика крым
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Провокаций в Крыму со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, возможны ли такие проблемы в новогодние праздники.Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодние праздники, Мурадов отметил, что "если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ "любит".Кроме того, Мурадов раскритиковал "Крымскую платформу" и подчеркнул, что ее реализация добавила напряженности в регионе."Это многостраничный документ о том, как разнообразными способами сдерживать развитие России. Как сдерживать наше растущее влияние на международной арене. Это проект создания многочисленных очагов напряженности вокруг нашего государства. Все это взаимосвязанные вещи", — сказал он.В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждали вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html
https://ria.ru/20211226/kuban-1765510044.html
киев
сша
республика крым
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, республика крым, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
02:33 27.12.2021 (обновлено: 02:40 27.12.2021)
 
Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники

Постпред Крыма Мурадов: провокации со стороны можно ждать в любое время

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Провокаций в Крыму со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, возможны ли такие проблемы в новогодние праздники.

"По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации", — сказал Мурадов в интервью газете "Известия".

Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодние праздники, Мурадов отметил, что "если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ "любит".
Кроме того, Мурадов раскритиковал "Крымскую платформу" и подчеркнул, что ее реализация добавила напряженности в регионе.
"Это многостраничный документ о том, как разнообразными способами сдерживать развитие России. Как сдерживать наше растущее влияние на международной арене. Это проект создания многочисленных очагов напряженности вокруг нашего государства. Все это взаимосвязанные вещи", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 15:33Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин прокомментировал западные санкции против Крыма
В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждали вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 01:16
На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
 
В миреКиевСШАРеспублика КрымМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей РябковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"