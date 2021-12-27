https://ria.ru/20211227/provokatsii-1765581868.html

Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники

Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники - РИА Новости, 27.12.2021

Постпред Крыма рассказал о возможных украинских провокациях в праздники

Провокаций в Крыму со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:33

2021-12-27T02:33

2021-12-27T02:40

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Провокаций в Крыму со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, возможны ли такие проблемы в новогодние праздники.Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодние праздники, Мурадов отметил, что "если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ "любит".Кроме того, Мурадов раскритиковал "Крымскую платформу" и подчеркнул, что ее реализация добавила напряженности в регионе."Это многостраничный документ о том, как разнообразными способами сдерживать развитие России. Как сдерживать наше растущее влияние на международной арене. Это проект создания многочисленных очагов напряженности вокруг нашего государства. Все это взаимосвязанные вещи", — сказал он.В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждали вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20211223/krym-1765156898.html

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