https://ria.ru/20211227/proryv-1765633326.html

Матвиенко оценила уровень отношений с США

Матвиенко оценила уровень отношений с США - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко оценила уровень отношений с США

Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:18

2021-12-27T12:18

2021-12-27T12:18

в мире

сша

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.На пресс-конференции она отметила, что с приходом новой администрации США ситуация в отношениях стала улучшаться."Но говорить, что мы добились какого-то прорыва - это не соответствует действительности. Прорыва по-настоящему пока нет. И мы, конечно, обеспокоены, в первую очередь своей безопасностью", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20211227/ssha-1765578794.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, валентина матвиенко, россия