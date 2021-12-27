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Матвиенко оценила уровень отношений с США
Матвиенко оценила уровень отношений с США - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко оценила уровень отношений с США
Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:18
2021-12-27T12:18
в мире
сша
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.На пресс-конференции она отметила, что с приходом новой администрации США ситуация в отношениях стала улучшаться."Но говорить, что мы добились какого-то прорыва - это не соответствует действительности. Прорыва по-настоящему пока нет. И мы, конечно, обеспокоены, в первую очередь своей безопасностью", - сказала Матвиенко.
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в мире, сша, валентина матвиенко, россия
12:18 27.12.2021
 
Матвиенко оценила уровень отношений с США

Матвиенко: нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
На пресс-конференции она отметила, что с приходом новой администрации США ситуация в отношениях стала улучшаться.
"Но говорить, что мы добились какого-то прорыва - это не соответствует действительности. Прорыва по-настоящему пока нет. И мы, конечно, обеспокоены, в первую очередь своей безопасностью", - сказала Матвиенко.
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