https://ria.ru/20211227/proryv-1765633326.html
Матвиенко оценила уровень отношений с США
Матвиенко оценила уровень отношений с США - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко оценила уровень отношений с США
Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:18
2021-12-27T12:18
2021-12-27T12:18
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сша
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.На пресс-конференции она отметила, что с приходом новой администрации США ситуация в отношениях стала улучшаться."Но говорить, что мы добились какого-то прорыва - это не соответствует действительности. Прорыва по-настоящему пока нет. И мы, конечно, обеспокоены, в первую очередь своей безопасностью", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20211227/ssha-1765578794.html
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в мире, сша, валентина матвиенко, россия
Матвиенко оценила уровень отношений с США
Матвиенко: нельзя говорить о том, что России удалось добиться прорыва в отношениях с США