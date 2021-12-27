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Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии
Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии - РИА Новости, 28.12.2021
Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии
Вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой вылетел из Перми на помощь экипажу Ми-2, совершившему жесткую посадку в Удмуртии, сообщила журналистам представитель РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T15:52
2021-12-27T15:52
2021-12-28T00:24
происшествия
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой вылетел из Перми на помощь экипажу Ми-2, совершившему жесткую посадку в Удмуртии, сообщила журналистам представитель Росавиации.По предварительной информации СК, днем 27 декабря Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Чайковский. Вертолет в полдень вылетел с аэродрома Ижевска для облета нефтепровода. На борту находились два человека."По предварительной информации, на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Увинском районе Удмуртии, находились два человека. Из Перми с целью осуществления поисково-спасательной операции вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой Пермской региональной поисково-спасательной базы - филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" Росавиации", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20211227/mi-2-1765674951.html
ижевск
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происшествия, ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
15:52 27.12.2021 (обновлено: 00:24 28.12.2021)
Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии
Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел из Перми к месту жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии