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В Курске годовалого ребенка госпитализировали после удара током от гирлянды

В Курске годовалого ребенка госпитализировали после удара током от гирлянды - РИА Новости, 27.12.2021

В Курске годовалого ребенка госпитализировали после удара током от гирлянды

Годовалый мальчик попал в больницу с ожогом после удара током от электрогирлянды в Курске, сообщил в понедельник РИА Новости представитель территориального... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:11

2021-12-27T12:11

2021-12-27T12:11

происшествия

курск

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Годовалый мальчик попал в больницу с ожогом после удара током от электрогирлянды в Курске, сообщил в понедельник РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф.Инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Рябиновой в Курске."Ребенок получил ожог первой степени от электротока (гирлянды), состояние у него средней степени тяжести. Находится он в областной детской клинической больнице", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозы жизни малыша нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/chelyabinsk-1763700802.html

курск

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происшествия, курск, здоровье - общество