https://ria.ru/20211227/probki-1765592119.html

В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки

В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки

Вечером в понедельник в Москве ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, сообщает официальный... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:01

2021-12-27T08:01

2021-12-27T08:01

общество

москва

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765414736_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_26b5a50395fd348fce38c8dcb7cbc236.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вечером в понедельник в Москве ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, вечером на дорогах могут образоваться пробки в 9 баллов. Причиной этому, как отмечается, послужит увеличение машин в связи с предновогодними праздниками. Также, по прогнозам дептранса, это может быть связано со строительными работами, гололедицей и мелкими ДТП."В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, (на - ред.) Садовом, ТТК, МКАД", - добавили в сообщении.Специалисты рекомендуют использовать для поездок общественный транспорт для экономии времени.

https://ria.ru/20211222/probki-1764984612.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, авто, россия