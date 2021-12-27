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В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки
В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в понедельник в Москве ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, сообщает официальный... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:01
2021-12-27T08:01
2021-12-27T08:01
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вечером в понедельник в Москве ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, вечером на дорогах могут образоваться пробки в 9 баллов. Причиной этому, как отмечается, послужит увеличение машин в связи с предновогодними праздниками. Также, по прогнозам дептранса, это может быть связано со строительными работами, гололедицей и мелкими ДТП."В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, (на - ред.) Садовом, ТТК, МКАД", - добавили в сообщении.Специалисты рекомендуют использовать для поездок общественный транспорт для экономии времени.
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общество, москва, авто, россия
В Москве вечером в понедельник ожидаются девятибалльные пробки
Дептранс: пробки в Москве вечером в понедельник могут достичь девяти баллов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Вечером в понедельник в Москве
ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, сообщает официальный Telegram
-канал столичного дептранса.
Согласно приведенным данным, вечером на дорогах могут образоваться пробки в 9 баллов. Причиной этому, как отмечается, послужит увеличение машин в связи с предновогодними праздниками. Также, по прогнозам дептранса, это может быть связано со строительными работами, гололедицей и мелкими ДТП.
"В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, (на - ред.) Садовом, ТТК, МКАД", - добавили в сообщении.
Специалисты рекомендуют использовать для поездок общественный транспорт для экономии времени.