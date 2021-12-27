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В Брянской области мужчина получил 22 года колонии за убийство девушки
В Брянской области мужчина получил 22 года колонии за убийство девушки - РИА Новости, 27.12.2021
В Брянской области мужчина получил 22 года колонии за убийство девушки
Житель Брянской области приговорен к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство девушки, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:03
2021-12-27T17:01
происшествия
брянская область
почепский район
брянский областной суд
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БРЯНСК, 27 дек – РИА Новости. Житель Брянской области приговорен к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство девушки, сообщает прокуратура региона."В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о жестоком убийстве молодой девушки в деревне Кожемяки Почепского района. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Суд установил, что в ноябре 2020 года в деревне Кожемяки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже избил 18-летнюю девушку, а затем "совершил с ней действия сексуального характера против ее воли". От полученных ранений девушка скончалась в районной больнице. Дело получило широкий резонанс.В итоге Брянский областной суд признал ранее судимого 36-летнего жителя деревни Кожемяки виновным в "убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера", а также в "иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью".Как пояснили в СУСК РФ по Брянской области, на предварительном следствии обвиняемый не давал показания, но следователями СК России были собраны неопровержимые доказательства виновности мужчины, которые позволили присяжным быть единогласными в обвинительном вердикте, а для суда стали достаточными для вынесения приговора.
https://ria.ru/20211207/prigovor-1762513725.html
брянская область
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происшествия, брянская область, почепский район, брянский областной суд
16:03 27.12.2021 (обновлено: 17:01 27.12.2021)
 
В Брянской области мужчина получил 22 года колонии за убийство девушки

Суд приговорил жителя Брянской области, до смерти замучившего девушку, к 22 годам колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЯНСК, 27 дек – РИА Новости. Житель Брянской области приговорен к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство девушки, сообщает прокуратура региона.
"В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о жестоком убийстве молодой девушки в деревне Кожемяки Почепского района. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в ноябре 2020 года в деревне Кожемяки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже избил 18-летнюю девушку, а затем "совершил с ней действия сексуального характера против ее воли". От полученных ранений девушка скончалась в районной больнице. Дело получило широкий резонанс.
В итоге Брянский областной суд признал ранее судимого 36-летнего жителя деревни Кожемяки виновным в "убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера", а также в "иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью".
Как пояснили в СУСК РФ по Брянской области, на предварительном следствии обвиняемый не давал показания, но следователями СК России были собраны неопровержимые доказательства виновности мужчины, которые позволили присяжным быть единогласными в обвинительном вердикте, а для суда стали достаточными для вынесения приговора.
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ПроисшествияБрянская областьПочепский районБрянский областной суд
 
 
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