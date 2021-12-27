16:03 27.12.2021 (обновлено: 17:01 27.12.2021)
В Брянской области мужчина получил 22 года колонии за убийство девушки
Суд приговорил жителя Брянской области, до смерти замучившего девушку, к 22 годам колонии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
БРЯНСК, 27 дек – РИА Новости. Житель Брянской области приговорен к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство девушки, сообщает прокуратура региона.
"В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о жестоком убийстве молодой девушки в деревне Кожемяки Почепского района. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в ноябре 2020 года в деревне Кожемяки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже избил 18-летнюю девушку, а затем "совершил с ней действия сексуального характера против ее воли". От полученных ранений девушка скончалась в районной больнице. Дело получило широкий резонанс.
В итоге Брянский областной суд признал ранее судимого 36-летнего жителя деревни Кожемяки виновным в "убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера", а также в "иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью".
Как пояснили в СУСК РФ по Брянской области, на предварительном следствии обвиняемый не давал показания, но следователями СК России были собраны неопровержимые доказательства виновности мужчины, которые позволили присяжным быть единогласными в обвинительном вердикте, а для суда стали достаточными для вынесения приговора.