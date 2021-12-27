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Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения
Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения
Претензии со стороны Евросоюза к Москве по политике импортзамещения - это позорный шаг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:55
2021-12-27T12:55
2021-12-27T12:55
экономика
евросоюз
сергей лавров
реакция на санкции
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Претензии со стороны Евросоюза к Москве по политике импортзамещения - это позорный шаг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Еврокомиссия в июле 2021 года от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний. Как отмечали в Еврокомиссии, Россия расширила свою политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро."Ну это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза, и мне просто обидно за тех политиков, которые решились публично делать подобного рода заявления с жалобами на РФ. Это непорядочно", - сказал он в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.
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экономика, евросоюз, сергей лавров, реакция на санкции, россия
Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения
Лавров назвал претензии ЕС к России по политике импортозамещения позорным шагом