https://ria.ru/20211227/pretenzii-1765643980.html

Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения

Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения

Претензии со стороны Евросоюза к Москве по политике импортзамещения - это позорный шаг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:55

2021-12-27T12:55

2021-12-27T12:55

экономика

евросоюз

сергей лавров

реакция на санкции

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Претензии со стороны Евросоюза к Москве по политике импортзамещения - это позорный шаг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Еврокомиссия в июле 2021 года от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний. Как отмечали в Еврокомиссии, Россия расширила свою политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро."Ну это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза, и мне просто обидно за тех политиков, которые решились публично делать подобного рода заявления с жалобами на РФ. Это непорядочно", - сказал он в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.

https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765542838.html

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экономика, евросоюз, сергей лавров, реакция на санкции, россия