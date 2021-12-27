https://ria.ru/20211227/prestuplenie-1765690384.html
Жителя Мордовии, застрелившего из ружья мужчину, будут судить
Жителя Мордовии, застрелившего из ружья мужчину, будут судить - РИА Новости, 27.12.2021
Жителя Мордовии, застрелившего из ружья мужчину, будут судить
Житель Мордовии, застреливший из охотничьего ружья одного мужчину и тяжело ранивший второго, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:47
2021-12-27T16:47
2021-12-27T16:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Житель Мордовии, застреливший из охотничьего ружья одного мужчину и тяжело ранивший второго, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 3 февраля 2021 года домой к обвиняемому приехали двое мужчин, которые стали высказывать ему претензии по поводу расчистки территории, выполненной, по их мнению, ненадлежащим образом. По словам обвиняемого, мужчины угрожали ему и его дочери, а также нанесли ему телесные повреждения. После этого они вышли из дома и сели в автомашину "УАЗ"."Обвиняемый вышел следом за ними и несколько раз выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья по мужчинам в машине. В результате полученного огнестрельного ранения 26-летний пострадавший скончался на месте, второй потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, причиненные второму потерпевшему телесные повреждения квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении регионального СУСК.Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство (статья 105 УК РФ) был задержан и заключен под стражу на весь период расследования."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211227/prokuratura-1765684125.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия, россия
Жителя Мордовии, застрелившего из ружья мужчину, будут судить
Житель Мордовии, застреливший из ружья мужчину и ранивший второго, предстанет перед судом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости.
Житель Мордовии, застреливший из охотничьего ружья одного мужчину и тяжело ранивший второго, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
По версии следствия, днем 3 февраля 2021 года домой к обвиняемому приехали двое мужчин, которые стали высказывать ему претензии по поводу расчистки территории, выполненной, по их мнению, ненадлежащим образом. По словам обвиняемого, мужчины угрожали ему и его дочери, а также нанесли ему телесные повреждения. После этого они вышли из дома и сели в автомашину "УАЗ".
"Обвиняемый вышел следом за ними и несколько раз выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья по мужчинам в машине. В результате полученного огнестрельного ранения 26-летний пострадавший скончался на месте, второй потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, причиненные второму потерпевшему телесные повреждения квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Обвиняемый в убийстве и покушении на убийство (статья 105 УК РФ) был задержан и заключен под стражу на весь период расследования.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - отмечается в сообщении.