Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
Путин поздравил сына генерала Шарля де Голля Филиппа со столетним юбилеем
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
ПАРИЖ, 27 дек – РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отметит 100-летний юбилей.
Во вторник Филипп де Голль, сын первого президента Пятой французской Республики Шарля де Голля, будет отмечать столетний юбилей. В июне 1940 года Филипп де Голль присоединился к борьбе с немецкими захватчиками в рядах Свободных военно-морских сил Франции. Он принимал участие в многочисленных морских сражениях у берегов Великобритании. За отвагу и доблесть в конце 1946 года был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона. В послевоенное время занимал ряд высоких должностей в ВМС Франции и закончил военную карьеру в звании адмирала в 1982 году. В период с конца c 1986 по 2004 год был членом французского Сената.
Поздравление Филиппу де Голлю было вручено его сыну Пьеру в резиденции российского посла во Франции в понедельник. Также Мешков передал маленькую копию памятника генерала де Голля, установленного в Москве, и настольный письменный набор "Москва" Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры - лично для Пьера де Голля.
"В России всегда с трепетом относились к генералу де Голлю. Вы знаете, что в нашей стране по самым скромным оценкам мы потеряли в годы Второй Мировой войны 27 миллионов наших граждан. Поэтому было очень много серьёзных ответственных моментов в течение той войны. Лондонская речь генерала де Голля вошла в анналы нашей Второй Мировой войны", - отметил Мешков.
"Конечно, это большое счастье для отца, когда сын прошёл с ним войну, несмотря на шесть ранений, остался жив. Завтра у вашего отца такой красивый юбилей - 100 лет. Конечно, президент Путин не мог не отметить это событие, тем более, что ваш отец награждён Орденом Отечественной войны первой степени", - сказал глава российской дипмиссии.
Мешков зачитал поздравление российского президента.
"Пользуюсь случаем, чтобы от души поздравить вас, уважаемый господин Филипп де Голль, со столетним юбилеем. Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за ваше доброе отношение к нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и бодрости духа", - говорится в поздравлении.
В своём обращении российский лидер также отмечает, что Шарль де Голль "внёс неоценимый вклад в развитие конструктивных российско-французских отношений, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами нашего континента".
Пьер де Голль выразил слова благодарности, подчеркнув, что его дед был большим почитателем России, страны великих писателей, философов, музыкантов и режиссёров, страны-победителя во Второй мировой войне.
"Я очень благодарен президенту Путину за это внимание и подарки. Я передам их моему отцу, который будет отмечать завтра своё 100-летие", - заявил он.