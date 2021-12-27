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Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем - РИА Новости, 27.12.2021
Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
Посол РФ во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отметит 100-летний... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:20
2021-12-27T23:20
в мире
европа
франция
москва
владимир путин
шарль де голль
алексей мешков
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ПАРИЖ, 27 дек – РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отметит 100-летний юбилей.Во вторник Филипп де Голль, сын первого президента Пятой французской Республики Шарля де Голля, будет отмечать столетний юбилей. В июне 1940 года Филипп де Голль присоединился к борьбе с немецкими захватчиками в рядах Свободных военно-морских сил Франции. Он принимал участие в многочисленных морских сражениях у берегов Великобритании. За отвагу и доблесть в конце 1946 года был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона. В послевоенное время занимал ряд высоких должностей в ВМС Франции и закончил военную карьеру в звании адмирала в 1982 году. В период с конца c 1986 по 2004 год был членом французского Сената.Поздравление Филиппу де Голлю было вручено его сыну Пьеру в резиденции российского посла во Франции в понедельник. Также Мешков передал маленькую копию памятника генерала де Голля, установленного в Москве, и настольный письменный набор "Москва" Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры - лично для Пьера де Голля."Конечно, это большое счастье для отца, когда сын прошёл с ним войну, несмотря на шесть ранений, остался жив. Завтра у вашего отца такой красивый юбилей - 100 лет. Конечно, президент Путин не мог не отметить это событие, тем более, что ваш отец награждён Орденом Отечественной войны первой степени", - сказал глава российской дипмиссии.Мешков зачитал поздравление российского президента.В своём обращении российский лидер также отмечает, что Шарль де Голль "внёс неоценимый вклад в развитие конструктивных российско-французских отношений, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами нашего континента".Пьер де Голль выразил слова благодарности, подчеркнув, что его дед был большим почитателем России, страны великих писателей, философов, музыкантов и режиссёров, страны-победителя во Второй мировой войне."Я очень благодарен президенту Путину за это внимание и подарки. Я передам их моему отцу, который будет отмечать завтра своё 100-летие", - заявил он.Пьер де Голль подчеркнул, что подаренный ему письменный набор станет еще одним поводом продолжать писать о франко-российской дружбе, совместной истории двух народов. По его словам, во имя своего деда он продолжит продвигать идею о Европе от Атлантики до Урала.
https://ria.ru/20211227/putin-1765735097.html
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в мире, европа, франция, москва, владимир путин, шарль де голль, алексей мешков, вмс франции, россия
23:20 27.12.2021
 
Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем

Путин поздравил сына генерала Шарля де Голля Филиппа со столетним юбилеем

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПАРИЖ, 27 дек – РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков передал поздравление от российского президента Владимира Путина Филиппу де Голлю, который 28 декабря отметит 100-летний юбилей.
Во вторник Филипп де Голль, сын первого президента Пятой французской Республики Шарля де Голля, будет отмечать столетний юбилей. В июне 1940 года Филипп де Голль присоединился к борьбе с немецкими захватчиками в рядах Свободных военно-морских сил Франции. Он принимал участие в многочисленных морских сражениях у берегов Великобритании. За отвагу и доблесть в конце 1946 года был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона. В послевоенное время занимал ряд высоких должностей в ВМС Франции и закончил военную карьеру в звании адмирала в 1982 году. В период с конца c 1986 по 2004 год был членом французского Сената.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
21:47
Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Поздравление Филиппу де Голлю было вручено его сыну Пьеру в резиденции российского посла во Франции в понедельник. Также Мешков передал маленькую копию памятника генерала де Голля, установленного в Москве, и настольный письменный набор "Москва" Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры - лично для Пьера де Голля.
"В России всегда с трепетом относились к генералу де Голлю. Вы знаете, что в нашей стране по самым скромным оценкам мы потеряли в годы Второй Мировой войны 27 миллионов наших граждан. Поэтому было очень много серьёзных ответственных моментов в течение той войны. Лондонская речь генерала де Голля вошла в анналы нашей Второй Мировой войны", - отметил Мешков.
"Конечно, это большое счастье для отца, когда сын прошёл с ним войну, несмотря на шесть ранений, остался жив. Завтра у вашего отца такой красивый юбилей - 100 лет. Конечно, президент Путин не мог не отметить это событие, тем более, что ваш отец награждён Орденом Отечественной войны первой степени", - сказал глава российской дипмиссии.
Мешков зачитал поздравление российского президента.
"Пользуюсь случаем, чтобы от души поздравить вас, уважаемый господин Филипп де Голль, со столетним юбилеем. Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за ваше доброе отношение к нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и бодрости духа", - говорится в поздравлении.
В своём обращении российский лидер также отмечает, что Шарль де Голль "внёс неоценимый вклад в развитие конструктивных российско-французских отношений, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами нашего континента".
Пьер де Голль выразил слова благодарности, подчеркнув, что его дед был большим почитателем России, страны великих писателей, философов, музыкантов и режиссёров, страны-победителя во Второй мировой войне.
"Я очень благодарен президенту Путину за это внимание и подарки. Я передам их моему отцу, который будет отмечать завтра своё 100-летие", - заявил он.
Пьер де Голль подчеркнул, что подаренный ему письменный набор станет еще одним поводом продолжать писать о франко-российской дружбе, совместной истории двух народов. По его словам, во имя своего деда он продолжит продвигать идею о Европе от Атлантики до Урала.
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В миреЕвропаФранцияМоскваВладимир ПутинШарль де ГолльАлексей МешковВМС ФранцииРоссия
 
 
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