https://ria.ru/20211227/poroshenko-1765731413.html

Порошенко рассказал, когда вернется на Украину

Порошенко рассказал, когда вернется на Украину - РИА Новости, 27.12.2021

Порошенко рассказал, когда вернется на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответит на все обвинения в свой адрес после возвращения в страну. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T21:25

2021-12-27T21:25

2021-12-27T21:25

в мире

украина

польша

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответит на все обвинения в свой адрес после возвращения в страну.Порошенко 17 декабря покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину в середине января."В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", - заявил Порошенко в интервью "5-му каналу".Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211223/zelenskiy-1765066477.html

https://ria.ru/20211227/gaz-1765613152.html

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в мире, украина, польша, петр порошенко, европейская солидарность