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Политологи заявили о стабильности российской политической системы
Политологи заявили о стабильности российской политической системы - РИА Новости, 27.12.2021
Политологи заявили о стабильности российской политической системы
Политическая система России продемонстрировала свою стабильность в сложных условиях 2021 года, несмотря на способность адаптироваться и отвечать на запрос... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:12
2021-12-27T17:12
политика
владимир путин
константин костин
госдума рф
фонд развития гражданского общества
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Политическая система России продемонстрировала свою стабильность в сложных условиях 2021 года, несмотря на способность адаптироваться и отвечать на запрос граждан на обновление, заявили политологи на круглом столе "2021. Политические итоги года" в МИА "Россия сегодня"."Единая Россия" достаточно успешно разыграла свои карты и показала себя партией помощи. Произошло существенное обновление (в Госдуме - ред.), примерно половина парламентариев не были представлены в прошлом созыве. Эффективно сработали кадровые механизмы. Одним из главных победителей 2021 года является партия "Единая Россия", но не только она - в парламенте появился новый партийный проект - партия "Новые люди". Да, пока они скорее не очень много набрали, но лиха беда начало. И это показывает, что политическое система зиждется на только на стабильности, она вполне изменчива и может отвечать на запрос на обновление от граждан", - сказал руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.По его словам, партия "Справедливая Россия - За правду" оправдала свое объединение, благодаря которому и сохранила свои позиции в парламенте, потому что при отсутствии "свежей крови" ее показатели на прошедших выборах были бы хуже. Партии ЛДПР и КПРФ не могут похвастаться таким успехом, потому что потеряли ряд субъектов на прошедших выборах, подчеркнул политолог.Как полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "избирательной кампанией года" можно считать предвыборную кампанию "Единой России", а "политическим открытием года" – первую пятерку лидеров предвыборного списка партии."Перезагрузка состоялась. И "Единая Россия", несмотря на пандемию, подтвердила статус (ведущей партии - ред.). Уверен, мы будем наблюдать развитие "пятерки" и ее влияние на перезагрузку "Единой России", - отметил Костин.По словам руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в ходе прошедшей избирательной кампании президент Владимир Путин многократно продемонстрировал, что именно он является лидером "Единой России". Кроме того, по словам политолога, прошедшие выборы доказали абсолютную стабильность политической системы в сложных условиях."Удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях, при новых институтах - трехдневного голосования, дистанционного электронного голосования. И это, несомненно, достижение, потому что неоднократно высказывались сомнения в этих самых институтах и в эффективности новых инструментов, которые вводились в последнее время", - заявил Чеснаков.
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политика, владимир путин, константин костин, госдума рф, фонд развития гражданского общества, россия
17:12 27.12.2021
 
Политологи заявили о стабильности российской политической системы

Политологи: политсистема России доказала свою стабильность в сложные времена 2021 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Политическая система России продемонстрировала свою стабильность в сложных условиях 2021 года, несмотря на способность адаптироваться и отвечать на запрос граждан на обновление, заявили политологи на круглом столе "2021. Политические итоги года" в МИА "Россия сегодня".
"Единая Россия" достаточно успешно разыграла свои карты и показала себя партией помощи. Произошло существенное обновление (в Госдуме - ред.), примерно половина парламентариев не были представлены в прошлом созыве. Эффективно сработали кадровые механизмы. Одним из главных победителей 2021 года является партия "Единая Россия", но не только она - в парламенте появился новый партийный проект - партия "Новые люди". Да, пока они скорее не очень много набрали, но лиха беда начало. И это показывает, что политическое система зиждется на только на стабильности, она вполне изменчива и может отвечать на запрос на обновление от граждан", - сказал руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.
По его словам, партия "Справедливая Россия - За правду" оправдала свое объединение, благодаря которому и сохранила свои позиции в парламенте, потому что при отсутствии "свежей крови" ее показатели на прошедших выборах были бы хуже. Партии ЛДПР и КПРФ не могут похвастаться таким успехом, потому что потеряли ряд субъектов на прошедших выборах, подчеркнул политолог.
Как полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "избирательной кампанией года" можно считать предвыборную кампанию "Единой России", а "политическим открытием года" – первую пятерку лидеров предвыборного списка партии.
"Перезагрузка состоялась. И "Единая Россия", несмотря на пандемию, подтвердила статус (ведущей партии - ред.). Уверен, мы будем наблюдать развитие "пятерки" и ее влияние на перезагрузку "Единой России", - отметил Костин.
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По словам руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в ходе прошедшей избирательной кампании президент Владимир Путин многократно продемонстрировал, что именно он является лидером "Единой России". Кроме того, по словам политолога, прошедшие выборы доказали абсолютную стабильность политической системы в сложных условиях.
"Удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях, при новых институтах - трехдневного голосования, дистанционного электронного голосования. И это, несомненно, достижение, потому что неоднократно высказывались сомнения в этих самых институтах и в эффективности новых инструментов, которые вводились в последнее время", - заявил Чеснаков.
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ПолитикаВладимир ПутинКонстантин КостинГосдума РФФонд развития гражданского обществаРоссия
 
 
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