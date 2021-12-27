https://ria.ru/20211227/pogoda-1765593581.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 27.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и не выше минус 7 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:32
2021-12-27T08:32
2021-12-27T08:33
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и не выше минус 7 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег, максимальная температура в столице минус 7-9, по области минус 6-11. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, это около нормы.
https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html
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общество, москва, погода, александр синенков
08:32 27.12.2021 (обновлено: 08:33 27.12.2021)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик "Фобоса" Синенков: облачная погода и до семи градусов мороза ожидается в Москве