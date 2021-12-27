https://ria.ru/20211227/poezd-1765705334.html

В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении

В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении

Движение поездов на Киевском направлении возобновлено, несколько составов отправились в обе стороны со значительной задержкой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:59

2021-12-27T17:59

2021-12-27T18:04

происшествия

москва

центральная пригородная пассажирская компания

московская железная дорога

новости - туризм

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение поездов на Киевском направлении возобновлено, несколько составов отправились в обе стороны со значительной задержкой, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава."Движение через станцию Бекасово-1 Киевского направления возобновлено. Несколько поездов в обе стороны отправились со значительной задержкой. Чтобы быстрее ввести направление в график, диспетчерами внесены корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211207/sboy-1762490806.html

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происшествия, москва, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога, новости - туризм