https://ria.ru/20211227/poezd-1765705334.html
В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении
В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении
Движение поездов на Киевском направлении возобновлено, несколько составов отправились в обе стороны со значительной задержкой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:59
2021-12-27T17:59
2021-12-27T18:04
происшествия
москва
центральная пригородная пассажирская компания
московская железная дорога
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568437617_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_6f20b3c1297a795a74298ffe435f2034.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение поездов на Киевском направлении возобновлено, несколько составов отправились в обе стороны со значительной задержкой, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава."Движение через станцию Бекасово-1 Киевского направления возобновлено. Несколько поездов в обе стороны отправились со значительной задержкой. Чтобы быстрее ввести направление в график, диспетчерами внесены корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211207/sboy-1762490806.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568437617_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3133b79962fbf5521bf566a62b787946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога, новости - туризм
17:59 27.12.2021 (обновлено: 18:04 27.12.2021)
В Москве возобновили движение поездов на Киевском направлении
Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги возобновили