https://ria.ru/20211227/poezd-1765688258.html
В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении
В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении
Движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:40
2021-12-27T16:40
2021-12-27T16:45
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Киевском направлении из-за остановки грузового состава по техническим причинам временно приостановлено движение в Москву и из Москвы в сторону дальнего Подмосковья через станцию Бекасово-1. Коллеги из МЖД принимают все меры для возобновления движения", - говорится в сообщении.
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общество, москва, россия, новости - туризм
16:40 27.12.2021 (обновлено: 16:45 27.12.2021)
В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении
На Киевском направлении остановили движение поездов из-за остановки грузового состава