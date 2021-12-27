https://ria.ru/20211227/poezd-1765688258.html

В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении

В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве остановили движение поездов на Киевском направлении

Движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:40

2021-12-27T16:40

2021-12-27T16:45

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение поездов в Москву и из Москвы приостановлено на Киевском направлении из-за остановки по техническим причинам грузового состава, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Киевском направлении из-за остановки грузового состава по техническим причинам временно приостановлено движение в Москву и из Москвы в сторону дальнего Подмосковья через станцию Бекасово-1. Коллеги из МЖД принимают все меры для возобновления движения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/elektrichka-1762332542.html

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